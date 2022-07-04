La Academia: Lolita Cortés confronta a los maestros tras canción de Jackie.

La noche de este domingo comenzamos el concierto de La Academia con mucha polémica, tras la participación de Jackie, quien se subió al escenario a cantar La Nave Del Olvido, tema que hizo famoso José José.

Jackie entrega una pésima interpretación con “La nave del olvido”.

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Sin embargo, Lolita Cortés quedó muy disgustada por el arreglo que le hicieron a la canción, por lo que nuevamente decidió confrontar a los maestros que tomaron esa decisión.

Lolita Cortés se enfrentó a los maestros por la canción de Jackie

Tras la participación de Jackie, Lolita Cortés le reclamó a los maestros por la canción que le dieron y el arreglo, por lo que el director de La Academia tuvo que intervenir en la discusión.

Estamos hablando de que es una canción que, así como fue escrita y como ha sido interpretada por José José es impresionante, lo mejor que podían hacer era darle un final orquestado de una manera maravillosa. Usted me viene a decir que yo no sé lo que pasa en la semana con los chavos, usted le está aventando la culpa a su alumnado, porque disculpe, a usted se le ocurrió, ella no improvisó

Quien tiene la culpa de este fallido intento de interpretación de un himno como La Nave Del Olvido, ¿quién tiene la culpa, ella o usted?; eso es todo lo que me tiene que contestar

Tras la contundente pregunta de Lolita Cortés, Alexander Hacha entró en la discusión para tomar la culpa del arreglo.

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