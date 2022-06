La Academia: Así la novia de Santiago presumió su amor. ¿Indirecta a Isabela?

Mucho se ha especulado en torno a Santiago e Isabela debido a su muy cercana amistad, pues ambos se conocieron en la universidad, así lo reveló el alumno de La Academia en la cabina POV de TikTok.

¿Qué tanto saben los académicos? William realizó dinámica con TikTok.

En los últimos días se ha rumorado que Santiago e Isabela estarían gestado un romance a escondidas de sus respectivas relaciones fuera del reality show de talentos, no obstante, Santiago contó en exclusiva a Pablo Chagra que no quieren apresurarse ya que por ahora no tienen tiempo ni para ellos mismos.

Así mismo, Santiago señaló que ambos tienen que resolver algunos asuntos con sus respectivas relaciones amorosas fuera de La Academia, por lo que están llevando las cosas con calma, aunque las muestras de amor son cada vez más evidentes.

Además, el alumno no ha querido ser muy expresivo con su compañera por temor a ser juzgado: “Están todo el tiempo las cámaras… hay veces en las que me quiero expresar y por miedo a ser juzgado me evito ciertos comentarios”.

Santiago recibe la visita de su novia

Santiago celebró ayer jueves 29 de junio su cumpleaños número 23 en compañía de sus compañeros de La Academia, pero los aplausos, pastel y abrazos no fueron las únicas sorpresas, pues el alumno también recibió la visita de su novia.

La joven llegó a la casa de La Academia con globos y algunos regalos para su novio y al verlo corrió a sus brazos y lo besó efusivamente. Esto enterneció a los demás alumnos, no así a Isabela, quien quedó en shock al ver a Santiago besando a su novia.

¿Indirecta para Isabela? Luego de darle tremenda sorpresa a Santiago en su cumpleaños, Sofía Silva, su novia, publicó un video en sus historias de Instagram en donde dejó en claro el gran amor que siente por el académico.



En el video se aprecia el momento justo en el que ingresa a la casa de La Academia con globos en mano para felicitar a su novio y lo acompañó con el mensaje: “Happy Birthday! @santiagodomwesth te amo, felices 23”.

Algunos de los fans de Santiago interpretaron este gesto como una indirecta para Isabela por lo sucesos recientes al interior de La Academia donde a ambos se les ha visto muy juntitos y cariñosos.