La Academia: Eduardo se convirtió en el quinto expulsado.

¿Cómo les fue a los demás alumnos?

A Cesia y Jackie no les fue nada bien por lo ya mencionado, pero no fueron las únicas. Nelson y Rubí interpretaron grandes temas de Margarita, la diosa de la cumbia, pero quedaron a deber para el gusto del cuarteto de críticos, ya que desde su punto de vista se enfocaron más en el baile y no en lo vocal.