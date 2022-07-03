La Academia: Eduardo se convirtió en el quinto expulsado.

Esté sábado se llevó a cabo el sexto concierto de La Academia, el primero de este tercer fin de semana de doble expulsión y el cual contó con un pequeño pero muy merecido homenaje para nuestro querido Fernando del Solar; sin embargo, Eduardo terminó despidiéndose del reality de talentos al no alcanzar los votos suficientes para mantenerse en la competencia.

El momento más emotivo

Uno de los momentos más emotivos de la noche, fue cuando Nadia cantó un popurrí, mismo que conmovió hasta las lágrimas a Lolita Cortés, quien rompió en llanto al recordar a sus familiares, pues ella es descendiente del gran José Alfredo Jiménez, pero también por las palabras y sencillez que siempre caracterizaron a la exacadémica.

Ellos fueron los mejores de la noche

Andrés y Mar fueron los segundos al micrófono interpretando dos grandes temas de Alejandro Sanz (Corazón Partido y La fuerza del corazón). Los dos participantes obtuvieron muy buenas críticas por el cuarteto de críticos que a su consideración dieron una buena interpretación y transmitieron su sentir a través de las canciones.

Por su parte, Rubí no tuvo una gran noche, pero Arturo López Gavito destacó su progresión, producto de su disciplina y trabajo pues con eso ha sabido suplir sus carencias y deficiencias vocales.

Santiago y Fernanda fueron los penúltimos de la noche con dos temas que hicieran famosos Los Ángeles Azules (17 años y Cómo te voy a olvidar) y lo hicieron de gran forma, los críticos destacaron el trabajo y desenvolvimiento de ambos, aunque Gavito recalcó lo hecho por Fernanda y aseguró que la mejor interpretación a lo largo de los seis conciertos ha sido la de ella.

Eduardo e Isabela cerraron la velada con broche de oro al interpretar a dueto el tema “Tan solo tú” de Franco de Vita, misma que gustó a los críticos en todos los aspectos, tanto en lo interpretativo como en la química que transmitieron en el escenario.

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El dueto entre ISABELA y EDUARDO nos deleitó a todos y los críticos quedaron muy satisfechos con esta presentación que sin duda fue mágica. ✨👏🏻🎶🧡#LaAcademiaDuelos #LoVisteEnAzteca

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Se arma la polémica

El primer duelo de la noche corrió a cargo de Cesia y Jackie, quienes interpretaron dos grandes temas de Thalía (A quién le importa y Arrasando). Cesia fue la que mejor críticas obtuvo, aunque tres de los críticos coincidieron que fue una mala elección de canciones, lo que desató tremenda bronca entre Lolita Cortés y Alexander Acha.

La crítica y el director de La Academia protagonizaron uno de los pleitos más candentes del reality de talentos debido a la elección de temas para Cesia y Jackie, ya que Lolita aseguró que no fueron los adecuados para las alumnas y hasta le preguntó a Acha si los escogió para ponerles un "cuatro".

La discusión subió de tono y hasta la maestra Guille tuvo que intervenir a petición del director de La Academia, pero eso no logró calmar a la ‘Jueza de hierro’, quien cerró el pleito con un “lo siento” para Cesia y Jackie, a quienes les dijo que los maestros y el director tienen a ambas en un bajo nivel artístico y les deseó que algún día puedan tener mejores temas para que puedan brillar.

Al final, Santiago reveló que el acercamiento de él con Isabela se debió a una estrategia después de confesar que supuestamente se había dado un tiempo con su novia Sofía, lo cual fue desmentido por ella. Mientras que Isabela dijo sentirse usada porque para ella jamás se trató de una estrategia.

¿Cómo les fue a los demás alumnos? A Cesia y Jackie no les fue nada bien por lo ya mencionado, pero no fueron las únicas. Nelson y Rubí interpretaron grandes temas de Margarita, la diosa de la cumbia, pero quedaron a deber para el gusto del cuarteto de críticos, ya que desde su punto de vista se enfocaron más en el baile y no en lo vocal.