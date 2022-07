VIDEO: Lolita explota contra Alexander Acha y él le responde.

Este sábado se llevó a cabo el sexto concierto de La Academia; sin embargo, desde el principio estuvo lleno de polémica y controversia después de que el panel de críticos arremetiera contra el director y los maestros por la selección de canciones para Cesia y Jackie, sobre todo Lolita Cortés.

El primer duelo de la noche corrió a cargo de Cesia y Jackie, quienes interpretaron dos temas que catapultaron la carrera de Thalía (A quién le importa y Arrasando), pero ninguna de las dos tuvo una gran noche y esto desató tremenda bronca entre los críticos, maestros y el director Alexander Acha.

Lolita Cortés, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito concidieron en que la elección de las canciones no fue la adecuada para las dos jóvenes, quienes a su consideración son dos de las grandes voces del reality de talentos.

Lolita Cortés y Alexander Acha protagonizan tremenda bronca

Después de la crítica, el director de La Academia mencionó que no le extrañaba lo que habían dicho los críticos, ya que lo que hicieron fue a petición del público y de ellos para sacarlos de su zona de confort dándoles un género en el cual no tienen experiencia.

Acha justificó las críticas, pero no estuvo de acuerdo con los señalamientos en torno a la elección de temas y aseguró que ni los maestros ni él buscan darle gusto al panel de críticos, por lo que habrá muchos conciertos en los que no estarán de acuerdo con las canciones, pero eso no es todo, también señaló que lo que buscaban era darle gusto al público que se expresa en redes sociales.

“Entonces para que sepan eso, ustedes son libres de opinar lo que quieran sobre la participación, nomás que las canciones si, o sea, ¿con qué fundamento pueden decir que es una mala canción?”, dijo el director.

Este comentario no cayó muy bien en Lolita Cortés, quien le preguntó si era en serio que las dos canciones que eligieron eran las mejores que podían escoger de toda Latinoamérica para que dos de las mejores voces cantaran y bailaran.

También ironizó con el comentario del director en torno a las redes sociales y dijo que propusieran dos canciones con las que ellas hubieran tenido un buen desempeño.

“Entonces, usted cree de verdad que me compro que estas son las dos mejores que escogieron para sus dos mejores voces, al contrario, me parece una falta de respeto que para sus dos mejores voces hayan escogido estas dos canciones, si el público, porque usted quiere ver por el público, entonces le pido al público que vote por dos canciones que hubieran escogido o que puedan escoger, que habrían escogido para estas dos cantantes”, reviró Lolita.

Alexandar Acha contestó, que su intención con estos temas no era que dieran un “do de pecho o una nota larga”. “Las canciones que hoy cantaron no son para que demuestren su capacidad vocal en su máximo esplendor, está más que obvio, era para que mostraran otras cualidades, danza, coreografía”, añadió.

Sin embargo, Lolita declaró que nada de eso hubo, aunque el director respondió que sí hubo un avance y le pidió a la crítica que no se enfocara en una canción que no es vocal sino de baile, coreografía y performance. Al final, la cantante y actriz de teatro le recalcó que no hubo baile ni coreografía en la interpretación de Cesia y Jackie.

La maestra Guille entra al quite

Por último, Lolita le preguntó a Alexander Acha si les había puesto un cuatro a las alumnas con las canciones que no tenían coreografía y que no eran capaz de bailar, pues a su parecer no son para bailar

Tras las palabras de Cortés, Acha le preguntó a la maestra Guille si no se podían bailar las canciones que fueron elegidas para Cesia y Jackie, a lo que la profesora aseguró que sí se puede y que ha montado muchas veces esos temas y no solo con las académicas sino con muchísimos artistas.

“Perfecto, en qué momento vi yo al menos dos ochos seguidos de Cesia”, preguntó Lolita a la maestra que declaró que en ningún momento porque fue más performance que coreografía.