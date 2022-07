La Academia: Así han sido los días de Rubí tras dar positivo a COVID-19.

El decimocuarto concierto de La Academia estuvo lleno de emociones, pero también de incógnita por saber si Rubí estaría en condiciones para saltar al escenario después de haber dado positivo a COVID-19 y haber sido aislada en un hotel de la Ciudad de México. Al final, la potosina reveló que se sintió mejor, pero desafortundamente no pudo volver por recomendaciones médicas.

Rubí cantó “La Noche” en medio de una crisis por salir de La Academia.

El pasado martes, Sergio Sepúlveda dio a conocer un comunicado emitido por La Academia en donde habló sobre el estado de salud de la académica. “Hasta ahora solo hay un caso positivo de Rubí; ella está bien y está aislada”, dijo nuestro conductor este día.

‘La quinceañera más famosa de México’ es una de las alumnas más disciplinadas y constantes del reality de talentos, desafortunadamente dio positivo a COVID-19, lo bueno fue que la situación fue controlada y no hubo ningún otro brote.

¿Cómo han sido los días para Rubí? En el primer día de aislamiento, Rubí reveló que eran muchos los medicamentos que tenía que tomar, así mismo, señaló que debía tomarse la temperatura, oxigenación y llevar una bitácora para ver su mejoría. Afortunadamente, la potosina señaló que estaba evolucionando y se sentía mejor, pero no era nada fácil estar sola “con todos esos síntomas” e incomunicada.

En el día dos, la académica mencionó que seguía al pie de la letra las indicaciones de los médicos, pero los síntomas eran más fuertes y había empezado con vómito, náuseas y sudoración en las noches, así como evacuaciones. “Es horrible estar todo el tiempo empastillada, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante”, recalcó Rubí.

En el tercer día la cosa se puso peor, ‘La quinceañera más famosa de México’ declaró que se sentía peor pese a estarse tomando sus sueros, pastillas y tomarse la temperatura y oxigenación. “No me siento nada, nada bien. Lo único que quiero es descansar y dormir porque me hace mucha falta”, añadió la potosina.

Cuatro días después de haber dado positivo a COVID-19, Rubí recalcó que se sentía peor, motivo por el cual no había podido grabar. “No he podido grabar porque la verdad no me siento nada bien, o sea que pues voy a dormir y mañana será otro día si Dios me lo permite”, dijo la alumna más controvertida del reality de talentos.

Esto dijo Rubí tras revelarse que no cantaría este sábado

“Como pueden ver yo sigo aquí en el hotel por indicaciones de mi doctora, tengo que seguir aquí en el hotel, mañana se me va a realizar la prueba COVID y espero salir negativa para poder estar con todos ustedes, para poder estar con mis amigos en las clases (…). Espero mañana poder reincorporarme si es que también me lo permiten, ojalá, primero Dios y que esto de negativo”, dijo Rubí a través de un video en donde además le agradeció al público por su apoyo.