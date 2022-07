La Academia: Santiago se convirtió en el expulsado de la noche.

Este sábado se llevó a cabo el decimocuarto concierto de La Academia, el cual estuvo lleno de emociones y muchas sorpresas, siendo la primera Laura G, quien cubrió a nuestro querido Yahir y lo hizo de gran forma, desafortunadamente esta noche un alumno más abandonó la competencia y tocó el turno de Santiago.

William forma parte de estos 20 años de gran historia en La Academia.

Los alumnos que recibieron las mejores críticas

Cesia fue la tercera al turno con “Llama por favor”; sin embargo, su gran voz no fue suficiente para transmitirle algo más a los críticos en el plano interpretativo, ya que para su gusto la potencia vocal no siempre es la herramienta idónea para todas las canciones, pero la mayoría coincidieron en que tiene un gran talento y una extraordinaria voz.

𝗖𝗘𝗦𝗜𝗔 interpretó 𝗟𝗟𝗔𝗠𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗙𝗔𝗩𝗢𝗥... ☎️💔 Una gran canción, ¿te gustó cómo lo hizo? #EsfuerzoEnLaAcademia #LoVisteEnAzteca pic.twitter.com/Gemffumy2U — La Academia (@LaAcademiaTV) July 31, 2022

Después de no poderse presentar en el decimotercer concierto por cuestiones de salud, Eduardo regresó al escenario para interpretar nuevamente “Mi viejo”. En esta ocasión los críticos notaron una notable mejoría, pero estuvieron de acuerdo en que cantarla con banda no fue lo más atinado.

A estos alumnos no les fue tan bien

Nelson cantó “No podrás”, canción que ya había interpretado anteriormente y con la que no le fue muy bien, pero en esta ocasión los críticos destacaron su evolución en el escenario, no así en el tema interpretativo.

Santiago fue el segundo al micrófono y lo hizo con “Estos celos”, los críticos sí vieron una evolución en el académico, desafortunadamente no logró convencerlos, incluso Horacio Villalobos le dijo que si seguía por este camino no llegaría a la final y Gavito mencionó que lo hizo peor que la primera vez.

Para las críticas, 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗜𝗔𝗚𝗢 ha mejorado en el escenario de #LaAcademia... 🎤👌🏼 ¿Para ti? #EsfuerzoEnLaAcademia pic.twitter.com/hDsVDhsuf9 — La Academia (@LaAcademiaTV) July 31, 2022

Mar saltó al escenario para cantar “Ahí donde me ven” y los críticos le recalcaron sus deficiencias vocales a la ecuatoriana, también concordaron en que no transmitió la canción, pero con todo y eso la quieren ver en la final. Andrés fue el que peores críticas recibió de todos los alumnos y el que detonó tremenda bronca entre Lolita y Alexander Acha e incluso Arturo López Gavito.

El momento más polémico

Andrés tampoco obtuvo buenas críticas por el panel que le remarcó que sus deficiencias fueron muchas y se notó que le faltó el aire en el escenario, esto desató la ira de Lolita Cortés, quien le recriminó al director y los profesores que no hayan trabajado debidamente con el alumno que para su gusto no lo hizo bien.

Esto desató una fuerte discusión entre la crítica y el director de La Academia, incluso Cortés cuestionó el trabajo de Alexander Acha después de que éste dijera que no lo dejan estar en los escenarios, pero se puso peor cuando el hijo de Emmanuel le dijo que ella había aventado el micrófono y los audífonos cuando fue directora.