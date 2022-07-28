La Academia: Cesia impacta con revelación tras beso con Andrés.

Las emociones están al límite al interior de La Academia y el final se encuentra cada vez más cerca, por ello, los alumnos se encuentran preparándose de la mejor manera para poder colarse a la gran final pese a los problemas de salud que se han suscitado en los últimos días y de los que afortunadamente han logrado salir, exceptuando Rubí, quien se encuentra aislada tras dar positivo a COVID-19.

Sin embargo, algo que llamó la atención el pasado fin de semana fue el beso que se dieron Cesia y Andrés en pleno escenario durante la gala del decimosegundo concierto, lo cual demuestró que entre los dos hay una gran química.

“Andresia”, como se le conoce a la pareja en redes sociales, interpretó el tema “Recuérdame”, mismo que cerraron de forma magistral con tremendo beso que dejó a todos boquiabiertos a todos ya que este gesto confirmó la gran atracción que existe entre ambos.

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Tras su presentación William Valdés, copresentador de La Academia, le preguntó a la hondureña qué opinaba sobre lo que acababa de suceder en el escenario; sin embargo, ella se quedó sin palabras y mencionó que existe mucha química entre ambos y que “solo lo sintieron”.

¿Qué dijo Cesia sobre el beso con Andrés? Durante una charla con Pablo Chagra en la cabina POV de TikTok, Cesia habló sobre el beso que se dio con Andrés.



“Cuando estaba cantando esa canción no me puse ni siquiera nerviosa ni pensé en los jueces ni en la gente de afuera, obviamente siempre canto para mi gente, pero era como que estábamos como en nuestro momento. Fue muy bonito”, declaró en primera instancia Cesia

Cuando Chagra le preguntó a qué le supo el beso, la académica respondió que “besa bien el escuincle” y luego sonrió y se tapó la cara. Sin embargo, la cosa no terminó ahí, ya que al ser cuestionada sobre si ese había sido el primer beso entre ambos o ya hubo otros, Cesia respondió que “así el primero”, dejando en claro que fue especial y diferente a los demás.

“Sí le había dado uno, pero, así como de… (piquito), pero yo lo pongo penoso, lo pongo rojito, me tiene pena, pero eso está bien, eso significa que hay carácter aquí”, finalizó la hondureña sobre el beso que se dio con Andrés.