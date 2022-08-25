La Academia: Así sorprendió William Valdés a Cesia, Andrés y Mar.

Fue hace unos días cuando llegó a su final La Academia, el reality de canto número uno de la televisión mexicana y de Latinoamérica.

Cesia se convirtió en la ganadora y en la primera representante de Honduras que se levanta con el primer lugar. Andrés y Mar, otros de los alumnos que demostraron un gran talento y madera para continuar con su carrera como cantantes, completaron el podio con el segundo y tercer puesto respectivamente.

Estar entre los mejores de esta decimotercera generación llevó a los tres participantes a tener la oportunidad de cumplir su gran sueño, grabar un sencillo de la mano de Sony Music, una de las mejores disqueras del mundo.

Otro de los premios es sin duda el cariño del público, quien va ser el que continuará siguiendo cada paso de estos jóvenes talentos y uno más que recientemente fue compartido en redes sociales, el cual fue dado a conocer por nuestro querido William Valdés.

En el video que rápidamente acumuló likes y reacciones se ve el momento en que nuestro conductor les revela a los ganadores de La Academia que volteen a su lado derecho, donde ni más ni menos se encontraba una gran pantalla en el World Trade Center con sus rostros y anunciando que presentarán sus sencillos este jueves 25 de agosto a las 6:50 p.m. en el TikTok Live de Sony Music.

¿Qué sencillos lanzarán los ganadores de La Academia?

Recordemos que la querida Leona de Honduras lanzará el tema Me rehúso de Danny Ocean. Andrés hará lo propio con Antes, canción que se hizo famosa Obie Bermudez, mientras que Mar cantará Déjame ir de Paty Cantú.

¿A qué hora, cuándo y dónde ver el estreno de los sencillos de los ganadores de La Academia?

No olvides seguir este jueves 25 de agosto a las 6:50 p.m. el TikTok Live desde la cuenta de Sony Music para que seas testigo del debut musical de Cesia, Andrés y Mar, nuestros queridos y talentosos académicos.

