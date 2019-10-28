Effeta | Alumno

EFFETA

Nació en Guadalajara, Jalisco el 17 de noviembre de 1997. Su verdadero nombre es Manuel y eligió Effeta que significa “ábrete” en hebreo, como nombre artístico, porque quiere que su música abra el corazón de la gente.

Humilde y carismático desea darle una mejor vida a su abuelito, con quien vive actualmente.

Su padre se dedicaba a la música y cantaba en eventos, Effeta lo acompañaba cuando era niño, y así fue su acercamiento al mundo musical.

El mejor momento de su vida fue cuando nació su hijo quien lo motiva a seguir adelante y ser feliz con lo que tiene. A pesar de que casi no puede verlo, busca triunfar por él.

Toca la guitarra y considera un buen logro tener mayor reconocimiento en redes sociales. Además de cantar le gusta dibujar, hacer ejercicio y jugar basquetbol.

Entrar a La Academia representa para Effeta una gran oportunidad para crecer y dar el ejemplo a su hijo, de que es posible lograr los sueños que uno se propone.

Ama los camarones a la diabla.

Su superhéroe favorito es el Capitán América.

La Historia es su materia favorita.

Siempre ha soñado con ser cantante.

El hashtag de su vida es #VivoFelizSoyElMejor.

Ama el fútbol.

Su instrumento preferido es la guitarra.

Su fruta favorita es la guayaba.

Su número de la suerte es el 7.