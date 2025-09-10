¡Impresionanti! ¿Zague estará en La Granja VIP México? Esto fue lo que dijo Christian Martinoli

Durante el medio tiempo del partido entre México vs Corea del Sur se reveló a Jawy Méndez como nuestro segundo granjero revelado, pero un descuido de Christian Martinoli supondría la participación del ex futbolista, comentarista y analista Zague dentro de La Granja VIP México.

Contar con Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague dentro de la Granja VIP en seguida levantó todo tipo de sospechas pues aunque este comentario fue dicho en tono de broma, todo podría pasar con este reality show que ha llegado a romper todo tipo de esquemas dentro de la televisión mexicana.

¿Zague en La Granja VIP? Este es el motivo que confirmaría su posible participación

En los últimos años Zaguinho se ha vuelto conocido por muchos de sus talentos impresionantes, donde ha destacado su carisma y capacidad para analizar y comentar partidos de futbol, aunque en las últimas transmisiones de Fut Azteca no se le ha visto tan activo en el palco de comentaristas, por lo que se podría sospechar sobre una posible preparación para su estadía dentro de La Granja.

En los últimos dos partidos amistosos de la Selección de México el exjugador de las Águilas del América no ha tenido tanta actividad junto a sus compañeros Christian Martinoli, Luis García y Don David Medrano, donde curiosamente han sido las primeras revelaciones de este reality.

¿Quiénes estarán dentro de La Granja VIP México?

De momento, los primeros dos granjeros confirmados han sido Alfredo Adame y Jawy Méndez, revelaciones que han sido sustanciosas y en seguida incendiaron las redes sociales, siendo dos de las personalidades más icónicas del entretenimiento mexicano y los dos primeros revelados.

No olvides que La Granja VIP México llegará este domingo 12 de octubre bajo la conducción de Kristal Silva, Alex Garza y Adal Ramones, quienes contarán con el apoyo de Lola Cortés, Flor Rubio, Alex Garza, Linet Puente y Rey Grupero como críticos, quienes día a día nos compartirán lo que sucederá en La Granja.