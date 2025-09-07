“Al que me tenga que ejecutar, me lo voy a ejecutar”: Estas son las primeras palabras de Alfredo Adame, el primer granjero revelado de La Granja VIP México

Durante el partido amistoso de México vs Japón se realizó la revelación de nuestro primer granjero… La mítica personalidad: Alfredo Adame, quien en estos primeros momentos ya ha dado mucho de qué hablar, donde él mismo se ve como ganador de La Granja VIP México. ¿Lo logrará?

Descrito como “El Golden Boy”, Alfredo dio sus primeras declaraciones tras ser revelado como la primera celebridad que formará parte del reality que cambiará la forma en la que vemos la televisión, donde dejó ver su emoción y felicidad por ir a La Granja el próximo 12 de octubre.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Alfredo Adame para La Granja VIP México?

“Lo que yo quiero es que la gente se divierta, que hagan suyo el show, que la pasión los mueva, que se muevan todo tipo de sentimientos pero sobre todo que lo disfruten”.

Con estas primeras declaraciones pudimos ver a un Alfredo rendido a su público, donde día con día dejará lo mejor de sí mismo para cumplir su palabra e irse como el ganador de La Granja VIP México.

Aseguró que no se dejará de nadie y que será contundente desde el principio, mostrando una postura dominante y explosiva, donde incluso declaró lo siguiente: “Al que me tenga que ejecutar, me lo voy a ejecutar”, dejando ver sus armas para este reality que invadirá las pantallas de todo México.

Alfredo Adame aseguró “tener los pelos de la burra en la mano”, expresión que ha sido interpretada de diferentes maneras dada su ambigüedad, pero mostrando su parte estratega y directa, donde solo él mismo sabe su siguiente paso (o no).

El animal del poder de Alfredo Adame en La Granja VIP

Dentro de estas primeras declaraciones, nuestro primer granjero aseguró que el hurón es su animal del poder, donde destacó su fortaleza y su corazón. “Los hurones espantan coyotes, lobos, de todo, es un animalito que tiene el corazón por delante y que además tiene todo lo que yo considero que tengo”.