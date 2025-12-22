Exatlón México: La estrategia de Mati Álvarez para salvar a esta leyenda roja que perjudicó a la novata que salió eliminada hoy domingo 21 de diciembre

Esta fue la estrategia que Mati Álvarez para salvar a esta leyenda roja que perjudicó a la novata que salió eliminada de la semana 12 de la novena temporada de Exatlón México hoy domingo 21 de diciembre. Los Rojos perdieron a un elemento bastante bueno, pero todo esto se veía venir desde el primero y segundo Duelo de Eliminación del pasado viernes 19 del mismo mes.

¿Por qué Mati Álvarez apoyó a Jaz Hernández?

Los Rojos perdieron este domingo 21 de diciembre a Thayli Suárez, sin embargo, esta eliminación tuvo posiblemente un por qué. Antes del Duelo de Eliminación , todos los atletas escarlatas sabían que quienes fueran a la Pugna Máxima se tenían que olvidar de los colores y pelear solamente por su nombre.

Previo al Duelo de Eliminación, quien fue a aconsejar a Jazmín Hernández fue Mati Álvarez, y le dijo que desde el inicio tenía que ir muy rápido, y cuando las cámaras del reality show la entrevistaron, Terminator dijo que ella iba a apoyar a quien más le convenía y la Flaca fue la elegida por Golden Champion.

Ya durante la Pugna Máxima, Thayli Suárez se quedó con una vida ante Ella Bucio, sin embargo, Golden Champion comentó a los suyos que, su compañera no quería ocupar la medalla, algo que no le pareció a Mario Mono Osuna; por lo que, el exfutbolista le dijo: “¿Por qué no quieres ocuparla? Esa la ganaste limpiamente y se lo hiciste a la tricampeona de Mati Álvarez , demuéstrale a tus hermanos por qué eres una fregona”.

Los Azules se burlan de los rojos previo al Duelo de Eliminación

Los Azules pudieron descansar este fin de semana, pero de igual forma escucharon a los vecinos Rojos irse al Duelo de Eliminación, pero, antes de que partieran a la Pugna Máxima, el grupo escarlata hizo su famoso grito de guerra: “Siempre juntos”, sin embargo, José salió a despedirse y a burlarse de sus enemigos. Los Celestes pudieron llevarse los 3 Duelos por la Supervivencia con Adrián Leo, Doris del Moral y Katia Gallegos, los protagonistas que pusieron el punto final en dichas pruebas.