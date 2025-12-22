¡INCREÍBLE! Así reaccionó el Capi Pérez ante el QUINTO LUGAR de La Bea en La Granja VIP

La Bea llegó a La Granja VIP y se ganó el corazón de muchos, sin embargo no hay que olvidar que ella ya contaba con apoyo desde antes, pues El Capi Pérez ya había hecho declaraciones a través de sus redes sociales que él apoyaba sin ningún temor que La Bea llegara hasta la final del reality show y que, además, se lo ganara. Y hoy durante la gran final nos enteramos que la comediante originaria de Chalco quedó en nada más y nada menos que en quinto lugar después de haber llegado como finalista de la primera temporada.

Mi gallo 🫡 https://t.co/9BbV23ivbd — El CAPI Pérez (@elcapiperez) October 14, 2025

Después de que la noticia de su quinto lugar saliera a la luz, el Capi Pérez subió una historia a su Instagram en donde pudimos ver una foto de La Bea junto con Kristal Silva y Adal Ramones, entregándole su moneda por el lugar que obtuvo, esto acompañado de un "Bien jugado mi @labeastanup".

Antes de conocer en qué lugar estarían quedando cada uno de los finalistas El Capi Pérez también había externado estar de lado, además de La Bea, de Kim Shantal y César Doroteo.

¿Cómo se conocieron La Bea y el Capi Pérez?

Si bien no contamos con el momento exacto en el que Bea y Capi coincidieron por primera vez, sí sabemos que ambos conviven en espacios comunes, pues al dedicarse a la comedia y, sobre todo, al mundo del stand up, los dos han podido desarrollar una bonita amistad. Además La Bea ha sido invitada en diferentes ocasiones para estar en el programa del Capi: La Resolana.

¿Cómo fue la salida de La Bea?

Mientras se encontraban en el exterior de La Granja VIP los cinco finalistas, Kim Shantal, César Doroteo, Alfredo Adame, La Bea y Eleazar Gómez, se concentraron para conocer a quien se convertiría en el quinto lugar de la primera temporada de La Granja VIP, quien terminó siendo La Bea. Después de esto la comediante se dirigió al foro del programa para ser recibida por nuestros conductores y, por supuesto, por su prometido Isra.