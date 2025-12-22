AL MOMENTO: Ya tenemos al CUARTO FINALISTA de La Granja VIP. Descubre quién es, aquí

Ante millones de televidentes y los granjeros que permanecieron en competencia hasta el último día, Adal Ramones dio el anuncio oficial: Kim Shantal es la cuarta finalista de La Granja VIP por decisión del público.

Ella protagonizó algunos de los enfrentamientos más fuertes del reality show, se caracterizó por decir exactamente lo que pensaba y también tuvo una de las mayores rivalidades dentro de la competencia.

Kim Shantal es el cuarto lugar de La Granja VIP

Ella nunca logró ser La Capataz, pero sí pudo dormir dos veces en la habitación más privilegiada de La Granja VIP. La competencia dentro del reality show donde destacó más fue La Salvación, pues algunas de las jugadas maestras del "Team Cacaraqueo" se lograron gracias a que ella ganó aquella dinámica.

También se quedará en nuestros corazones el momento en que venció su fobia a las aves cargando una gallina, debido a una promesa que le hizo al público que la salvó de la eliminación, y el extraordinario cariño que tuvo por la estación de los cerditos.

Con su nombre proyectado en la entrada de las caballerizas, ante los granjeros que quedan, nos enteramos de que Kim Shantal había llegado a ser la cuarta finalista de La Granja VIP.

