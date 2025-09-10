“Quien se junte conmigo, esa Granja va a ser un paraíso, pero si están en mi contra, el verdadero infierno": Jawy lanza advertencias dentro de La Granja VIP México

Este martes previo al partido de la Selección Nacional de México se reveló que el flamante nuevo granjero que estará dentro de La Granja VIP México será el conductor, cantante, influencer y peleador de MMA Jawy Méndez, quien en tan solo unos segundos dio mucho de qué hablar en esta sorpresiva incorporación, donde lanzó sus primeras advertencias.

Las primeras palabras de Jawy como granjero fueron al medio tiempo del partido de la mano de Christian Martinoli y Luis García, donde Méndez se declaró como: “Otra víctima de La Granja”, dejando ver que este reality show también será un reto para sus participantes, aunque así de mentalizado se dejaba ver que ya tenía definido su rol dentro de este show.

Esta es la estrategia de Jawy para su participación dentro de La Granja

Es sabido que Jawy tiene una basta experiencia dentro de los reality’s, por lo que aunque diga que no tiene estrategia, inmediatamente sabemos que ya tiene una.

Este segundo granjero revelado en seguida dio por hecho que Martinoli y el Doctor “son de Adame”, quienes temen de las famosas patadas de Alfredo, dejando un divertido momento entre estas figuras.

Christian preguntó a Jawy si le enseñaría unos movimientos a “El Golden Boy” o si se enfrentarían, a lo que el también conductor de Venga la Alegría Fin de Semana declaró que prefiere estar lejos de esa polémica, no sin antes mencionar que “no es fan de esa patada” y aseguró lo siguiente:

“Quien se junte conmigo, esa Granja va a ser un paraíso, pero si están en mi contra, el verdadero infierno, así de simple. (...) Es momento de campo, de Granja, de estiércol, mira, la verdad es que voy con todo. Voy a entrarle literal, al toro por los cuernos, me voy a ensuciar. Voy a sufrir como se debe de sufrir”; y aseguró que ya está mentalizado.

“No llevo ninguna estrategia, ningún plan”

Hizo énfasis en las palabras de Alfredo Adame, quien en seguida se declaró como próximo ganador, siendo que Jawy prefiere que el reality “se vaya dando”, tomando una postura totalmente distinta a la de el primer granjero revelado. “Donde se me pongan al tú por tú les saco sus trapitos al sol y van a acabar muy mal”, finalizó.