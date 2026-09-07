Kristal Silva revela que no requiere apoyo para verse hermosa en La Granja VIP segunda temporada

A unas horas de que arranque la segunda temporada de La granja VIP, Kristal Silva está lista para sorprender al público luciendo hermosa. La conductora reveló que para verse siempre guapa no cuenta con un equipo profesional.

Kristal, quien volverá a repetir como conductora en la segunda edición del reality, dijo que no tiene un equipo detrás ayudándole en cada programa a decidir qué se va a poner y cómo maquillarse.

Aunque aceptó que en algunas ocasiones sí recibe apoyo, confirmó que a ella siempre le ha gustado ser la responsable de sus looks. "Muchos son de mi parte. A mí siempre me ha encantado la moda, me gusta maquillarme, me gusta peinarme. Conozco y sé lo que me va bien".

Añadió que para cada programa busca más de una opción y se rodea de sus amigos stylists para que sus outfits siempre luzcan impecables.

Está por iniciar La Granja VIP segunda temporada

Hoy, 6 de septiembre, en punto de las 8 de la noche, Kristal Silva y Adal Ramones conducirán la gala de inauguración para arrancar la segunda temporada de La Granja VIP.

La primera emisión del reality show causa gran expectación debido a que se darán a conocer los nombres de los últimos seis granjeros que renunciarán a las comodidades para participar en el programa que los obligará a estar confinados, ser grabados todo el tiempo y realizar diversas labores del campo.

La lista de celebridades confirmadas hasta ahora incluye a:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “El Bicolor”

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

Además, en la segunda temporada participarán como críticos Flor Rubio, Linet Puente, Rey Grupero, Ferka y Alfredo Adame, quien resultó ganador de la primera edición.

