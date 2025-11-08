Alfredo Adame SE RECONCILIA con “El Patrón” tras restregarle su pasado en La Granja VIP

¡Es hora de pedir un deseo, porque Alfredo Adame y "El Patrón" por fin se reconciliaron en La Granja VIP luego de unos tensos días marcados por una explosiva asamblea en la que el "Golden boy" le restregó su pasado al luchador y hasta amenazó con agredirlo! Así fue el momento.

¿Cómo hicieron las paces Alfredo Adame y "El Patrón"?

El momento de la reconciliación captado por las cámaras 24/7 de La Granja VIP mostraron cómo Alberto del Río y "El Patrón" se reunieron en la cocina para aclarar algunos puntos antes de disfrutar de la fiesta con temática de casino que la producción preparó para los granjeros.

"Así como conoces el inicio de la película y el escándalo en el que me metieron con escándalos para extorsionarme, entonces sabes el final", consideró "El Patrón" al asegurarle a Adame que él también se enganchó en la Asamblea y, por lo tanto, la reacción de su rival era de esperarse.

Alberto del Río reiteró que su caso fue desestimado porque la mujer que lo acusó mintió, al tiempo que se mostró dispuesto a volver a iniciar las cosas con el "Golden boy": "No pasa nada, ya harás lo que tengas que hacer", le explicó.

Alfredo Adame, por otro lado, le explicó a "El Patrón" las razones para actuar como lo hizo: "Apretaste el botón equivocado y te extralimitaste, me pudiste haber dicho p3nd3j0, pero tocaste el tema de cobarde y misógino, y tuve que hacer uso de la artillería", declaró.

"Yo también vengo de una situación de 3 años donde me acusaron de homófobo, misógino y también les callé la boca", explicó Adame. "Pues sí, yo solté una piedra, pero tú soltaste un yunque", reviró "El Patrón" al asegurar que él jamás desinformaría sobre algo tan delicado.

Al final, las celebridades lograron limar las asperezas en medio de un ambiente de calma que, por cierto, no podría durar mucho: ¿volverán a enfrentarse en la próxima Asamblea de La Granja VIP?

