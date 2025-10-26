Manola Díez estalló contra Alfredo Adame por faltarle al respeto: “Es un pasivo agresivo”

Las tensiones están al rojo vivo en La Granja VIP, y uno de los momentos más explosivos hasta ahora fue protagonizado por Manola Díez, quien rompió el silencio y se sinceró con Lola Cortés sobre el comportamiento de Alfredo Adame. Aunque los roces entre famosos han sido parte del drama, esta vez la actriz no se contuvo y dejó claro que ya no piensa tolerar ciertas actitudes.

¿Qué hizo Alfredo Adame para molestar a Manola Díez?

Durante una conversación con Lola, Manola reveló que su molestia comenzó por un episodio aparentemente cotidiano. Mientras ayudaba a lavar unos platos, Adame irrumpió sin decir una sola palabra para meter su licuadora sucia en el área que ella ya estaba limpiando. Lo que parecía una simple falta de cortesía fue para Manola un reflejo de algo más profundo, de una conducta constante de Adame que calificó como pasivo agresiva. Sobre todo después de la ruptura que tuvieron durante la pasada Asamblea donde Alfredo le reclamó su falta de apoyo y rompió toda amistad con ella a gritos.

Esta actitud le hizo recordar a Manola, que cuando eran peones no se comportaba así, Sin embudo ahora, la actriz explicó que él la trataba como si fuera su empleada, al darle órdenes y marcar diferencias con otros participantes. Aunque al principio no lo había notado del todo, con el tiempo fue atando cabos y entendiendo el patrón de comportamiento. Esta actitud, según dijo, también afecta a otras mujeres dentro de La Granja VIP, quienes han preferido quedarse calladas por temor a confrontaciones, o al menos esa es su percepción ahora que notó el patrón pasivo agresivo del actor.

¿Por qué Manola Díez decidió hablar frente a las cámaras?

Manola admitió que nunca se había atrevido a hablar directamente del tema frente a los micrófonos, pero esta vez se cansó. Lo que la impulsó fue ver cómo Adame aparentaba ser una persona encantadora cuando en realidad, según ella, usaba una estrategia sutil para hacerla sentir menos.

La situación la llevó a un punto de quiebre. Reconoció que llegó a alejarse para respirar y tranquilizarse, pero también se convenció de que no debía quedarse callada. “Ya basta”, expresó con firmeza mientras recordaba que muchas mujeres sienten la necesidad de defenderse ante ese tipo de trato. La Granja VIP sigue dando de qué hablar, y esta confrontación dejó claro que el respeto entre los participantes no es un tema menor

