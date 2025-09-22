Fiesta en el gallinero con Alberto del Río en La Granja VIP: ‘Se va a poner épico’

Alberto del Río “El Patrón” se convirtió en la quinta celebridad confirmada para La Granja VIP y el gallinero virtual explotó de emoción con esta noticia: ¡el mítico luchador de la WWE prometió darle un toque de adrenalina y emoción extra a este reality show que llegará a Azteca UNO en cuestión de días!

¿Cómo reaccionaron los fans al anuncio de Alberto del Río como parte de La Granja VIP?

Desde unas horas antes las emociones, el misterio y las especulaciones llegaron al gallinero, el corral y el huerto de La Granja VIP cuando se anunció que un granjero nuevo sería anunciado en Exatlón Draft El Ascenso, lo que hizo pensar a los fans que se trataría de una celebridad relacionada con el atletismo de alto impacto.

En efecto, Alberto del Río hizo su entrada triunfal a Exatlón Draft El Ascenso ante la sorprendida mirada del conductor Antonio Rosique, quien desde ya se anotó como parte del “Team Alberto” y opinó, con su característico estilo, que “El Patrón” lo tiene todo para llevarse el primer premio de La Granja VIP:

¡Así revelaron al quinto granjero de La Granja VIP, Alberto del Río “El Patrón”! TV Azteca [VIDEO] ¿Será que ‘el gigante de los encordados’ logra ganarse el respeto de sus compañeros sin máscara en La Granja VIP? ¡Conoce todo sobre Alberto del Río “El Patrón”!

“Mi candidato, escúchalo bien Christian Martinoli y Dr. García, mi candidato tiene cinturones, títulos, trofeos y medallas”, dijo Rosique visiblemente emocionado ante la expectativa de ver a “El Patrón” con el overol y las botas.

¡Pero no sólo Antonio Rosique se emocionó con la faceta granjera de “El Patrón”! No bien se confirmó a Alberto del Río como granjero, los fans se volcaron a plataformas como X e Instagram para felicitarlo y dedicarle palabras repletas de alegría.

Con comentarios como “Arderá esta casa, no me imagino al Patrón con los demás”, “Vamos con todo”, “Esto estará que arde”, “Ya quiero que empiece La Granja VIP”, “El mejor luchador de todo el planeta y de toda la historia!!!!!”, “No me pierdo el 24/7 por nada del mundo” y “Ya que se arme”, los internautas adelantaron que el crossover entre “El Patrón” y Alfredo Adame en La Granja VIP será electrizante, épico y lleno de... ¿patadas?

Alberto del Río es uno de los luchadores más importantes de México con un impecable paso por la WWE y tiene un espíritu competitivo, así como mucha disciplina, por lo que los fans aceptaron que ya están muertos de ansias por ver cómo se porta en un reality show extremo: ¿le quedarán las botas?

¡NO ESTAMOS PREPARADOS! 😱🤯



TV Azteca acaba de superar a WWE, AEW y AAA: en su reality show “La Granja” nos ofrecerá un enfrentamiento que nadie pidió, pero que todos necesitábamos ver…



Alberto del Río vs Alfredo Adame ONCE IN A LIFETIME 🤯 pic.twitter.com/kwk0KWePRO — Fronzak WWE 👽🇲🇽 (@FronzakWWE) September 22, 2025

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?