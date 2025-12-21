Alfredo Adame ‘firma contrato’ para no hablar mal solamente de un miembro del ‘Team Cacaraqueo’, ¿de quién se trata?

Aunque los últimos participantes de La Granja VIP han demostrado estar emocionados por la inminente gran final del reality show, también han comenzado a pensar en el regreso a sus vidas normales y lo que les esperará afuera, por lo que los miembros del 'Team Cacaraqueo' decidieron 'blindarse' de una vez ante posibles represalias verbales del polémico Alfredo Adame.

Luego de la comida sorpresa que tuvieron los cinco finalistas, Kim Shantal llamó al 'Golden Boy' para pedirle que les 'firmara' contratos a ella y a sus aliados en los que se comprometía a no hablar mal de ellos una vez que terminara el reality show.

Si bien Adame se acercó a la mesa del comedor para 'firmar' los contratos, representados en servilletas, solamente uno de ellos tuvo su 'palabra' y se trató de César Doroteo, ya que tanto a Shantal como a La Bea se limitó a colocarles el dedo medio, lo que provocó la sorpresa y la risa de los miembros del 'Team Cacaraqueo'.

Cabe señalar que después de la irreverente acción del último Capataz de La Granja VIP, Kim le pidió al 'Golden Boy' que reconociera que al final "se estaba pasando".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche tendrá lugar la gran final en la que conoceremos al ganador de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los finalistas son Kim Shantal, César Doroteo, La Bea, Alfredo Adame y Eleazar Gómez, no olvides votar por tu favorito.

