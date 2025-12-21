La Bea recuerda especulación sobre romance entre Sergio Mori y Sandra Itzel al inicio de La Granja VIP: “Andaban muy pegaditos”

Las emociones al interior de La Granja VIP están a flor de piel, pues sus habitantes están a solamente una horas de la gran final del reality show y de conocer al ganador absoluto, por lo que algunos como La Bea se tomaron el tiempo para recordar a sus compañeros eliminados y algunos de los momentos que marcaron la competencia ; sin embargo, hubo una situación que sobresalió del resto, pues le compartió una especulación a Kim Shantal sobre un aparente romance entre Sergio Mayer Mori y Sandra Itzel.

Luego del desayuno, la comediante decidió hacer una recapitulación sobre lo sucedido al interior de La Granja VIP en las últimas diez semanas y cuando tocó el turno de hablar de la eliminación de Sandra Itzel, Kim le mencionó que le pareció raro que el ex Capataz no haya intercambiado muchas palabras con la cantante durante la reunión que tuvieron el jueves pasado.

La comediante no solamente coincidió con el comentario de su compañera, sino que añadió que durante las primeras dos semanas de la competencia y antes de la eliminación de Itzel, pensó que habría un romance entre los granjeros

Ante este señalamiento, Shantal le preguntó a La Bea si lo había pensado antes de la hipotética relación con Carolina Ross, a lo que la comediante apuntó que Sergio y Sandra "andaban muy pegaditos y abrazaditos" y pensó que eventualmente "se iba a hacer algo".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche tendrá lugar la gran final en la que conoceremos al ganador de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los finalistas son Kim Shantal, César Doroteo, La Bea, Alfredo Adame y Eleazar Gómez, no olvides votar por tu favorito.

