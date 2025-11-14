La Granja VIP: ¿Alfredo Adame regresaría a las telenovelas? Esto le dijo a La Bea

Sin duda alguna, La Granja VIP ha traído de todo. Desde peleas y polémicas, hasta confesiones más profundas, como la que le hizo Alfredo Adame a La Bea recientemente , y en la cual habló sobre si estaría dispuesto o no a regresar a las telenovelas. Una revelación que ha tomado por sorpresa a varios.

Alfredo Adame no descarta volver a las telenovelas

Mientras estaban en el comedor, La Bea y Adame comenzaron a platicar, y fue ahí que surgió la pregunta de si volvería alguna vez a hacer alguna telenovela. A lo que Alfredo respondió que, aunque sí le gustaría volver a la actuación, de momento tiene mayor interés en los realitys de televisión.

“Me gusta andar más en los realitys. Me clavé, me piqué, me encantó”, le dijo a La Bea, aunque también reconoció que si se da la oportunidad de una telenovela, no la descarta del todo. “Ahora, no me molestaría hacer una novela tampoco, claro que lo haría”, expresó. “ Pero la verdad es que ahorita lo de moda son los realitys , y te dan más exposición”, confesó.

Alfredo Adame confiesa que ha recibido propuestas para hacer telenovelas

Además, el Golden Boy reveló que, aunque tiene 6 años sin hacer telenovelas, sí ha llegado a recibir varias propuestas. “Me han hecho ofrecimientos de novela, y con primer crédito y todo y súper bien… Pero estoy bien clavado en lo de los realitys, me encanta”, recalcó. También, en ese sentido La Bea lo secundó, pues ella reconoció que la personalidad de Adame da mucho para los realitys.

Recordemos que durante muchos años, Adame compaginó su carrera como conductor y actor , convirtiéndose en uno de los más queridos de la televisión mexicana. Sin embargo, esta etapa, aunque no descarta volver, parece estar lejana, al menos, en el corto plazo.

Mientras tanto, el actor y conductor ha dado bastante de qué hablar, y también se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de La Granja VIP.

