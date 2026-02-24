Las mejores plantas para dar vida a un recibidor sin ventanas

Decorar un recibidor sin ventanas puede parecer un reto, especialmente cuando se busca sumar naturaleza en un espacio con poca o nula luz natural. Pero la jardinería de interior ha demostrado que existen plantas capaces de adaptarse a estas condiciones para aportar estética y frescura.

Especialistas en plantas de interior coinciden en que la clave está en elegir variedades resistentes y comprender sus necesidades reales. "No todos los ejemplares requieren luz directa; muchas están adaptadas a sobrevivir en sombra, como ocurre en los bosques tropicales", explica el botánico español Eduardo Barba, paisajista y colaborador habitual en proyectos de interiorismo verde.

¿Cuáles son las 5 plantas ideales para un recibidor sin ventanas?

Seleccionar correctamente las especies es fundamental para garantizar su durabilidad en espacios cerrados. Estas son algunas de las más recomendadas por expertos:



Sansevieria (lengua de suegra) : muy resistente y de bajo mantenimiento, soporta condiciones de baja luz y riegos esporádicos. Según la NASA Clean Air Study, también contribuye a mejorar la calidad del aire en interiores.

: muy resistente y de bajo mantenimiento, soporta condiciones de baja luz y riegos esporádicos. Según la NASA Clean Air Study, también contribuye a mejorar la calidad del aire en interiores. Zamioculca (ZZ plant) : destaca por su capacidad de sobrevivir en ambientes con iluminación mínima. “Es prácticamente indestructible si se evita el exceso de riego”, señalan desde el Royal Botanic Gardens, Kew.

: destaca por su capacidad de sobrevivir en ambientes con iluminación mínima. “Es prácticamente indestructible si se evita el exceso de riego”, señalan desde el Royal Botanic Gardens, Kew. Pothos (potus) : ideal para estanterías o macetas colgantes, se adapta fácilmente y crece incluso con luz artificial.

: ideal para estanterías o macetas colgantes, se adapta fácilmente y crece incluso con luz artificial. Aspidistra : conocida como “planta de hierro”, es una de las más tolerantes a la sombra y a condiciones adversas.

: conocida como “planta de hierro”, es una de las más tolerantes a la sombra y a condiciones adversas. Calathea: aporta valor ornamental gracias a sus hojas, aunque requiere mayor control de humedad.

¿Qué cuidados básicos necesitan las plantas de interior?

Incluso las plantas más resistentes requieren ciertos cuidados para mantenerse saludables en espacios sin ventanas:

