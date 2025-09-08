Alfredo Adame de joven: así lucía el primer granjero confirmado de La Granja VIP, cuando era galán de telenovelas
Antes de ser un experto en reality shows y causar sensación en redes, Alfredo Adame tuvo una exitosa carrera como galán de telenovelas.
Hace unos días se destapó el nombre de la primera celebridad que dejará atrás los lujos para habitar La Granja VIP. Se trata del actor y conductor Alfredo Adame, una figura que ama dividir opiniones, se puede volver viral en cuestión de minutos y que bajo ninguna circunstancia se reserva sus opiniones.
A continuación te mostramos algunas imágenes de Alfredo Adame de joven, cuando protagonizaba melodramas y todavía no explotaba su extraordinaria habilidad para los realities.
Así se veía Alfredo Adame de joven
Alfredo Adame tiene una trayectoria en televisión, teatro y cine que ya casi abarca 4 décadas. Antes de eso, terminó una carrera como piloto comercial en la que incluso llegó a ejercer.
Desde finales de los 80 y durante la década de los 90, tuvo una fructífera carrera como galán de telenovelas. Actuó junto a figuras como Daniela Castro, Yolanda Andrade, Daniela Romo, Gabriela Roel, Helena Rojo y María Sorté.
Antes de ser una sensación en redes sociales, también condujo diversos programas de televisión, donde se caracterizó por su carisma y versatilidad.
Como figura de reality shows, ha triunfado dentro de formatos como “Soy Famoso, ¡Sácame De Aquí!”, del cual fue ganador. También participó en “Abandonados, Asia: La Ruta Del Dragón”.
Para La Granja VIP, Alfredo Adame ha prometido que será completamente “todoterreno”. También ha asegurado que todo lo que le dicen “se le resbala”. “a donde entro soy el más atacado y al que quieren”, declaró este lunes 8 de septiembre en Venga La Alegría.