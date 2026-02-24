Ni rosa ni rojo: El color de diseños de uñas que traerá la abundancia a Piscis este mes

Con la llegada de la temporada de Piscis, la energía astrológica se tiñe de sensibilidad, intuición y conexión espiritual. En este contexto, los colores tradicionales de diseños de uñas como el rojo o el rosa ceden protagonismo a tonalidades más etéreas y vinculadas al agua.

Según especialistas en astrología y bienestar, los tonos inspirados en el océano y los reflejos de la luz sobre el agua son los más indicados para este período pisciano. Estas paletas no solo conectan con la esencia de Piscis, sino que además se asocian simbólicamente con la abundancia, la creatividad y la apertura de caminos.

Diseños de uñas que marcan la temporada Piscis 2026 en manicura

Durante este mes, la manicura tiene de protagonistas a los colores que se inspiran en el agua y los reflejos iridiscentes. Las uñas ombré azul recrean la profundidad del océano con degradados que van desde celestes suaves hasta azules intensos, generando un efecto envolvente.

Las uñas color lavanda aportan calma y espiritualidad, siendo una de las tonalidades más recomendadas para equilibrar la energía.

También se destacan las uñas doradas y brillantes, que simbolizan prosperidad y luz, ideales para atraer abundancia.

A esto se suman los diseños con efecto 3D y gemas o pedrería, que evocan tesoros marinos y aportan dimensión a la manicura.

El efecto mármol en tonos azules, blancos y lilas genera un acabado artístico y fluido.

Mientras que los colores iridiscentes capturan la luz de forma cambiante, logrando un resultado mágico y sofisticado.

Tendencias 2026: ¿Cómo debe ser una manicura digna del signo de Piscis?

Una manicura inspirada en Piscis debe convertirse en una expresión sensorial y emocional. Los diseños que evocan mares brillantes, con ondas suaves y acabados tipo aura, son ideales para representar la naturaleza cambiante y profunda de este signo.

Los acabados iridiscentes y los tonos como lavanda, azul océano y plateados son clave para lograr este efecto. "Piscis se conecta con lo onírico, por eso las uñas deben transmitir esa sensación de ensueño y fluidez", explica la astróloga y consultora energética Lucía Ferreyra.

Este es el momento perfecto para experimentar con texturas, destellos y nail art que cuente una historia. Es momento de apostar por detalles que parezcan sacados de un sueño y combinaciones suaves pero luminosas con efectos que cambian con la luz.