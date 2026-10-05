Alfredo Adame ROMPE EN LLANTO al ver el reencuentro de Pimpinela Escarlata con su hermano en La Granja VIP

El domingo de Eliminación trajo sorpresas para algunos Granjeros. Unos espantapájaros misteriosos ingresaron a La Granja VIP para llenar de amor y energía a algunos de los participantes, entre ellos, Pimpinela Escarlata cuyo encuentro conmovió hasta las lágrimas a Alfredo Adame.

El luchador recibió la visita de un extraño espantapájaros. En cuanto se asomó por debajo del sombrero reconoció que se trataba de su hermano Gonzalo quien, en cuanto abrazó a Pimpi, se soltó a llorar.

El encuentro entre los hermanos resultó tan emotivo que Alfredo Adame, quien en esta temporada funge como crítico, derramó algunas lágrimas. "A mí me ha tocado el corazón. En verdad es un alma buena, es un alma transparente, clara".

Y no es el único que se conmovió por el encuentro. Rey Grupero también lloró y declaró: "es un auténtico, lo que hace, como se viste, como se entrega, es una belleza".

Adal Ramones también se expresó y dijo que Pimpinela ha generado mucha ternura entre el público, por ejemplo, por la manera en la que cambia algunas palabras, "es un alma buena, como la de un niño".

Finalmente, Flor Rubio agradeció a la producción el encuentro ya que La Granja VIP exalta las raíces, que es la familia.

Así fue el encuentro entre Pimpinela Escarlata y su hermano menor

Cuando Pimpinela Escarlata descubrió que el espantapájaros misterioso era su hermano Gonzalo, de inmediato lo abrazó y le dijo que extraña mucho a su familia.

Gonzalo lloró y le dijo: "lo estás haciendo muy bien, te amo, eres el orgullo de la familia, mi mamá está contenta, sé tú como siempre".

El hermano de luchador añadió que es el fan número uno de Pimpi quien le dijo que se encuentra bien y que tratará de hacer lo mejor que pueda.

Cabe señalar que por la visita, en el próximo miércoles de Asamblea, Pimpinela llegará con dos puntos en contra.