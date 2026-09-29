“La soberbia te jugó en contra": Alfredo Adame confronta a Carlos Trejo tras su salida de La Granja VIP

La tensión histórica entre dos de las figuras más polémicas de la televisión mexicana volvió a encender los foros de La Granja VIP. Tras convertirse en el tercer eliminado de la competencia el pasado domingo 27 de septiembre, Carlos Trejo regresó este lunes para dar a conocer su legado –un Granjero nominado– y dar la cara ante los jueces, donde se encontró de frente con su eterno rival, Alfredo Adame.

Durante la ronda de retroalimentación, los especialistas en el foro coincidieron en que al "Cazafantasmas" le faltó astucia social y empatía para integrarse a la dinámica cotidiana de la granja. Sin embargo, el momento más tenso de la noche ocurrió cuando Adame tomó la palabra para recriminarle su actitud dentro del encierro.

"La soberbia te jugó en contra (...) eso pasa por meter a iluminados", soltó Alfredo Adame con dureza ante las cámaras. Trejo intentó defenderse argumentando que no encontraba muchos puntos en común con sus compañeros para entablar charlas técnicas sobre su trayectoria profesional. Pese a sus justificaciones, el panel mantuvo su postura; incluso el propio Adal Ramones le hizo ver que la audiencia se quedó con ganas de conocer una faceta más auténtica y humana de su persona.

¿A quién nominó como parte de su Legado Carlos Trejo?

Como parte del protocolo de salida de La Granja VIP, Carlos Trejo tuvo que ejercer su derecho de "Legado", una facultad que le permite dejar a un participante directamente en la lista de sentenciados para el siguiente ciclo. Contra todo pronóstico, el investigador paranormal eligió a La Bebeshita.