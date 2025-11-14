Alfredo Adame se anticipa y pide votos ante posible nominación en La Granja VIP

La salvación de Sergio Mayer Mori de La Granja VIP puso muy incómodos a los miembros del grupo del 'Muro', entre ellos Alfredo Adame, el cual no quiso esperar a la ceremonia de traición del viernes para comenzar a pedir votos del público para él y sus aliados Eleazar Gómez y Manola Díez.

"Yo estoy luchando por la justicia": Adame no quiso esperar

Después del anuncio de la salvación de Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame se valió de las cámaras de la cocina de La Granja VIP para mandarle un mensaje urgente a sus fans.

"Muy pendientes porque seguramente me van a subir a mí... entonces yo les pido muchos votos para mí y si pueden votar tres, cuatro veces también para Manola y para Eleazar", exclamó el 'Golden Boy'.

El polémico peón de esta semana afirmó que está "luchando por la justicia" porque "no le gusta que se agandallen a la gente y que hagan juego sucio", por lo que le pidió a sus fandoms y su equipo "estar muy prevenidos".

Además, añadió que Sergio "lo llegó a amenazar que si no le echaba la mano a Fabiola, lo iban a subir" y dijo que, en supuestas palabras del ex Capataz, "Manola se iba a ir por p*ndeja", lo cual calificó como "demasiado soberbio y demasiado estúpido".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Este noche se realizará la ceremonia de traición que le permitirá a Sergio Mayer Mori reemplazar a Eleazar Gómez, Lis Vega o Manola Díez con un granjero en el cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.