“Duro contra el muro”: así fue el explosivo Cacaraqueo de Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

Una nueva edición de El Cacaraqueo encendió los ánimos en La Granja VIP, justo antes de la Gala. La dinámica, conducida por La Bea, Kim y Teo, reunió a granjeros que han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Lo que parecía un espacio ligero terminó convirtiéndose en una verdadera pasarela de indirectas, confesiones y estrategias que dejaron al público con la boca abierta.

¿Qué pasó con el Team Muro durante El Cacaraqueo?

La conversación arrancó fuerte desde que Alfredo Adame aceptó públicamente, por primera vez, que está en un equipo junto con Manola y Eleazar. Confirmó que el bloque se llama Muro, frase que desató aplausos… y burlas discretas del resto.

El momento más tenso llegó cuando Eleazar Gómez dio su versión del conflicto que tuvo el día anterior con El Patrón. A petición de los conductores, El Patrón se unió al escenario y ambos dieron su postura. Esta vez la energía fue mucho más calmada, pues hablaron de presión, de explosiones emocionales y de cómo ya habían conversado después, con lo que aseguraron que estaban en “paz”. Incluso se dieron un abrazo que provocó que La Bea bromeara pidiéndoles que también se besaran.

Sin embargo, la armonía duró poco. La atención cambió de rumbo cuando entró Fabiola Campomanes, quien respondió a las preguntas sobre la estrategia del Muro para nominarla. Fabiola explicó que vio la jugada venir y que decidió enfocarse en disfrutar el programa en lugar de engancharse con quienes insistían en ir por ella. Agradeció el apoyo que recibió dentro de la casa cuando se enteró de la estrategia y remató con una frase que ya circula entre los fans: “Duro contra el muro”.

¿Por qué Sergio Mayer Mori retomó el “duro contra el muro”?

El cierre estuvo a cargo de Sergio Mayer Mori, también nominado esta semana y listo para enfrentar el Juego de la Salvación. Sergio tomó la frase de Fabiola para animarse antes de competir y la usó para dejar clara su postura frente al Muro . Entre bromas, comentarios sobre nominaciones y el plan para protegerlo a él o a Lis en la placa, Sergio explicó por qué aceptó ser nominado por los demás y cómo piensa enfrentar el reto al mantenerse tranquilo y actuando justo cuando lo necesite.

El Cacaraqueo terminó entre risas, un ambiente ligero y una invitación directa a la Gala. Pero lo cierto es que dejó al descubierto tensiones, alianzas y una nueva frase que promete seguir sonando dentro de La Granja VIP.

Para seguir los momentos más intensos del programa, disfruta La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Además, puedes ver la transmisión 24/7 en Disney+ y ahora también en YouTube, en el canal oficial de La Granja VIP.