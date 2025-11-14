¿Alfredo Adame le lanza indirecta a Kim Shantal?: “Ser viejo está de moda”

La ceremonia de esta noche no solamente permitió ver la salvación de Sergio Mayer Mori del cuadro de nominados de esta semana y la secuela del conflicto entre Manola Díez y Kim Shantal, pues todo parece indicar que también fue escenario de una indirecta de Alfredo Adame.

"Tú me dijiste p*nche viejillo": Adame se justifica con Kim

Durante el desafío de salvación, Alfredo Adame se valió de las cámaras de la sala de La Granja VIP para emitir un mensaje de apoyo a las personas de la tercera edad: "Ser viejo está de moda, ser viejo es ser el gallo", exclamó.

Cuando la peona le cuestionó el origen del mensaje, el 'Golden Boy' afirmó que Manola le dijo que Kim Shantal lo había calificado previamente como "un p*nche viejillo", aspecto que molestó a la influencer y orilló a preguntarle si de verdad creía lo que "salía de la boca" de la polémica granjera, declaración que confirmó su compañero.

Kim le hizo ver que le molestaba la indirecta cuando el problema era directamente con Manola, pero Adame se justificó diciendo que tenía "diciéndolo tres años" y que esa frase la había inventado su hija Vanessa, a lo que Shantal negó haberlo escuchado durante su estadía en La Granja VIP.

"Yo no soy de indirectas... yo cuando te tengo que decir algo, te lo digo en la cara y directo", afirmó el 'Golden Boy' antes de que Kim lo exhortara a "no creerle nada" de lo que diga su aliada.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana se realizará la ceremonia de traición que le permitirá a Sergio Mayer Mori reemplazar a Eleazar Gómez, Lis Vega o Manola Díez con un granjero en el cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

