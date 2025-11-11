“Está endiosada con él": Alfredo Adame truena contra Lis Vega y pone en duda su lealtad en La Granja VIP

Tras la sorpresiva eliminación de Jawy Méndez, los participantes de La Granja VIP tienen más que claro que todo puede pasar y que no jugar bien sus cartas puede perjudicarlos. Es por esto que Alfredo Adame ya está analizando a quién nominará en la siguiente asamblea, lo que lo hizo reflexionar sobre la actitud que tiene Lis Vega.

Y es que según considera el "golden boy", la actriz "está endiosada" con "El Patrón", o al menos eso es lo que ha percibido en los últimos días. Así se lo confesó a Eleazar Gómez, con quien además de tener una dupla para su semana de peones, está gestionando una estrategia para evitar quedar expulsado.

Por lo que no está del todo seguro que sea buena idea confiar en Lis, pues desconocen si seguirá alguna estrategia para perjudicarlos. "Es que anda endiosada con 'El Patrón'. Y esto no me conviene a mí, no le conviene a Manola y no te conviene a ti", sentenció el actor.

Esta es el ingenioso plan que Alfredo Adame tiene para la quinta asamblea de nominación

Sobre si ya tiene pensado a quién quiere nominar para que se convierta en el eliminado número 5 de La Granja VIP, Alfredo Adame dijo que su estrategia consiste simplemente en imitar el punto de Eleazar Gómez y Manola Díez. Lo anterior ya que cree que esta es la mejor manera de asegurar que un granjero en específico acumule suficientes puntos para que no pueda salvarse.

La Granja VIP Alfredo Adame ya sabe qué estrategia seguir en la próxima asamblea de nominación de La Granja VIP

Además, coincidió con Eleazar (que ya está nominado por el "legado" de Jawy) en que no es una buena idea irse en contra de Sergio Mayer Mori, pues saben que existe la posibilidad de que caiga en la placa porque está en desventaja tras haber aceptado una "tentación" el domingo pasado. Así que coincidieron en que el objetivo debe ser otra persona para no desperdiciar la oportunidad de seguir avanzando a la gran final.

Y es que cabe recordar, aceptó dos puntos automáticos a cambio de pasar un rato a solas con Ramona, su adorable perrita, quien lo visitó en el foro de La Granja VIP en uno de los momentos más emotivos de la temporada.