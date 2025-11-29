Alfredo Adame y Kim Shantal protagonizan acalorada discusión tras doble traición: “Para la otra, sea honesto” (VIDEO)
El ‘Golden Boy’ no logró contener su molestia luego de que fuera subido al cuadro de nominados de esta semana en la ceremonia de doble traición
Alfredo Adame y Kim Shantal protagonizaron una acalorada discusión en el comedor de La Granja VIP luego de que el ‘Golden Boy’ fuera subido al cuadro de nominados de esta semana en la más reciente ceremonia de doble traición.
La Granja VIP
Alfredo Adame
Kim Shantal
Galerías y Notas Azteca UNO