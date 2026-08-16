El antes y después de Rafa Mercadante: así lucía de joven el sexto Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada

Rafa Mercadante se une a La Granja VIP Segunda Temporada. Reconocido por su trayectoria como actor, conductor y cantante mexicano, el artista ha construido una carrera de varias décadas en el mundo del entretenimiento. Pero, ¿tienes una idea de cómo lucía frente a las cámaras durante sus inicios? Aquí te compartimos algunas imágenes del sexto Granjero confirmado cuando era joven.

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¿Cómo lucía Rafa Mercadante de joven?

Oriundo de la Ciudad de México, Rafa Mercadante incursionó en el mundo de la televisión desde muy temprana edad. Cuando era niño, se mudó con su familia a Monterrey, Nuevo León, donde tuvo su primera participación en un programa infantil con tan sólo 10 años. Posteriormente, estudió actuación. Tras concluir su formación, rápidamente comenzó a abrirse camino en la pantalla chica a través de diversos melodramas, además de incursionar en obras de teatro. Así lucía Rafa Mercadante durante sus primeros años en la televisión:

Así ha cambiado Rafa Mercadante con el paso de los años

Con el paso de los años, Rafa fue ampliando su carrera al incursionar como presentador de televisión, hazaña que le valió gran reconocimiento tanto en México como en Estados Unidos. Entre sus proyectos más destacables en la pantalla chica se encuentran títulos como Quiero ser grupero, La Rueda de la Suerte y Al Extremo fin de semana, además de participar en realities como La Isla y La Isla 2016: La Revancha y, ahora, La Granja VIP Segunda Temporada. Así luce Rafa en la actualidad:

¿Cuándo inicia La Granja VIP Segunda Temporada?

La Granja VIP Segunda Temporada dará inicio el próximo domingo, 6 de septiembre, en el horario estelar de Azteca UNO. Te recomendamos activar tus notificaciones y mantenerte al tanto de nuestras redes sociales para que no te pierdas ni un sólo detalle sobre el reality que cautivará a todo México una vez más.

¿Cómo y dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada?

La Granja VIP Segunda temporada podrá seguirse en televisión abierta por la señal de Azteca UNO; así como la plataforma de streaming Disney+, donde podrás ser testigo del 24/7.