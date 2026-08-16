¿Quién es Rafa Mercadante, el sexto Granjero confirmado para La Granja VIP Segunda Temporada? Así ha sido su trayectoria

¡Rafa Mercadante es el sexto Granjero confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada! Su revelación se dio durante el medio tiempo del Atlante vs. Toluca, celebrado este mismo sábado, 15 de agosto, en el Estadio Banorte. A continuación, te compartimos más sobre la celebridad que se une al reality que volverá a cautivar a todo México.

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¿Quién es Rafa Mercadante? Conoce al sexto Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada

Rafa Mercadante es una de las celebridades con mayor reconocimiento en la industria del entretenimiento nacional. A lo largo de su trayectoria artística, se ha desempeñado como actor, conductor, cantante y locutor de radio, tanto en México como en Estados Unidos. Entre sus proyectos más destacables se encuentran obras de teatro como Jesucristo Superestrella (1991), Vaselina (1991), Bésame Salvaje (1998), Pasta al Pesto Microteatro Miami (2013) y Matrimonios vemos de atrás ni sabemos (2018), por mencionar algunas; así como diversas telenovelas.

De 2003 a 2025 fue parte de las filas de TV Azteca, donde se convirtió en el rostro de diversos programas, incluidos Quiero ser grupero, La Rueda de la Suerte y Al Extremo fin de semana. También ha sido partícipe de realities como La Isla y La Isla 2016: La Revancha. Ahora, el querido presentador regresa a la televisora para sacar su lado más animal en La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Cuándo inicia La Granja VIP Segunda Temporada?

La Granja VIP Segunda Temporada dará inicio el próximo domingo, 6 de septiembre, en el horario estelar de Azteca UNO. Te recomendamos permanecer atento a nuestras redes sociales para que no te pierdas ni un sólo detalle sobre las próximas revelaciones… Puede que te lleves una que otra sorpresa.

La Granja VIP: Lista completa de Granjeros Confirmados para la Segunda Temporada

Al momento, se han revelado seis de los 20 Granjeros que formarán parte del reality. A continuación, te compartimos cómo luce la lista completa hasta hoy:



La Granja VIP Segunda Temporada volverá a correr bajo la conducción de Adal Ramones, mientras que Kristal Silva regresa como Co-Conductora y Mallezaa será la Host Digital. En cuanto al panel de Críticos, este estará conformado por Flor Rubio, ⁠Ferka, Rey Grupero y Linet Puente.