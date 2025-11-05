HAY TIRO entre Adame y El Patrón: No te pierdas ningún detalle a través de nuestro 24/7 GRATIS de La Granja VIP y sigue todo lo que pasa

Esta semana 4 de La Granja VIP se ha puesto con TODO, pues hasta este miércoles, tras la salida de Omahi parece que han habido ciertos desbalances dentro de nuestros granjeros y a unas cuantas horas de la Asamblea, los ánimos se pusieron color de hormiga, sobre todo entre Alfredo Adame y Alberto “El Patrón” Del Río quienes protagonizaron una pelea.

¿Se peleó Alfredo Adame vs Alberto Del Río?

Durante la segunda clase que los granjeros tomaron para aprender a preparar tortillas, conociendo el proceso del nixtamal, Alfredo Adame tiró por accidente un recipiente que estaba lleno y culpó a Manola Díez porque había soltado el recipiente antes de que él pudiera sostenerlo bien.

Esta acción molestó a El Patrón quien le pidió a Adame que aceptara su error y no culpara a alguien más:

- "Sé hombrecito"

- "No me quieran achacar todo, pende#& no soy".

Así inició el cruce entre los granjeros, mismo que cada vez escalaba en cuanto a tensiones, hasta que Cristóbal, su instructor en el proceso de nixtamalización, intentó detener la discusión.

Y aunque los ánimos se habían suavizado, poco tardó para que las palabras altisonantes se hicieran presentes:

"No estoy loco, más bien tú estás pende&%", le dijo Adame a El Patrón, quien seguramente deseó que estuvieran en un ring de lucha, pero se limitó a responder lo siguiente:

"Mucho cuidado, vuelves a decirme una de esas palabras y lo vas a tener que respaldar", con lo que sentenció las tensiones entre los dos.

Cuando las palabras e insultos se hacían más seguidos, Alberto Del Río advirtió a Adame:

"Pin%& viejillo guango, en 3 segundos estás en el piso babeando, tirando patadas de bicicleta".

Y Adame no se quedó callado y le respondió: "antes de que me toques la cara te reviento el hocico".