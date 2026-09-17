¡La Granja estalló de emoción! Así reaccionaron los Granjeros al descubrir que Azalia ganó el juego de La Salvación
Después de la incertidumbre, la mayoría de Granjeros se emocionó por la victoria de Azalia “La Negra”, pero muchos otros comenzaron a preocuparse.
Durante la última llamada de Adal Ramones, los Granjeros enfrentaron la incertidumbre de no conocer al Granjero o Granjera que habría resultado victorioso en el juego de La Salvación. Cuando se reveló que Azalia fue la ganadora, una parte de La Granja brincó de emoción y la otra entró en preocupación.