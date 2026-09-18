“Afuera no la bajan de...": El IMPACTANTE comentario de Kunno respecto a Natalia Alcocer en La Granja VIP (VIDEO)

Esta noche Natalia Alcocer estalló en contra de Kevyn El Bicolor cuando le faltó al respeto con una broma de mal gusto. Mono aseguró que quizá todos sobre reaccionaron, pero Kunno explicó que Natalia afuera tiene gente que la juzga muy duro y quizá por eso le molestó tanto cuando El Bicolor le hizo 2"chivitos”.