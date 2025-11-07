¿Aviso o amenaza en La Granja VIP? Alfredo Adame advierte a los granjeros: “Sé cosas de todos”

Las emociones en La Granja VIP no dan tregua, y cuando parece que todo comienza a estabilizarse, Alfredo Adame vuelve a encender la conversación con declaraciones que dejaron helados a varios de sus compañeros. En una charla que comenzó como un análisis sobre el perdón y la rivalidad con El Patrón, terminó por lanzar una advertencia que hizo que más de uno se pusiera en guardia.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre sus compañeros?

Todo inició con un diálogo sobre la importancia de las disculpas, donde Adame dejó en claro que no está dispuesto a otorgarlas a quienes lo han atacado y que solo se disculpa uno cuando hace algo sin intención o por error. Su postura es firme al expresar que quien lo agrede una vez, lo hará muchas más . Pero el momento más tenso surgió cuando aseguró que tiene información sobre todos los granjeros, y que guarda esa “artillería” para usarla si llega el momento.

Aunque Kim Shantal intentó bajarle el tono a la situación, al preguntar si de verdad sabía cosas sobre ella, Adame no dudó al afirmar que sí, aunque se negó a revelar detalles. Comentó que desde antes de entrar al reality, personas cercanas a la producción y seguidores en redes sociales ya le habían advertido sobre varios de los participantes. Mencionó especialmente a Manola Díez, de quien recibió recomendaciones para mantenerse alejado, aunque él decidió ignorarlas por conocerla de tiempo atrás. Ahora, asegura que esas advertencias no estaban tan erradas.

¿Alfredo Adame usa información personal como estrategia?

Más allá de los roces personales, Adame dejó claro que su participación en La Granja VIP no es casual. Según sus propias palabras, no entró a hacer amigos ni a confrontar sin motivo, pero sí está preparado para defenderse si siente que alguien lo ataca o busca provocarlo. En sus palabras, no lanza comentarios al aire, sino que actúa con certeza porque sabe de lo que habla. Esta actitud, que él mismo describe como asertiva, pone un nuevo nivel de tensión en la convivencia.

La Granja VIP sigue dando de qué hablar y cada vez se vuelve más impredecible. No te pierdas lo que sigue en La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Además, puedes seguir la experiencia 24/7 en Disney+ y los mejores momentos en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.