Eleazar Gómez se defendió tras las acusaciones de Kim y Kike: “No ando cuchicheando”

En los pasillos de La Granja VIP, la tensión se puede cortar con una navaja, y esta vez fue Eleazar Gómez quien decidió hablar sin filtros. Después de una mañana de labores, el actor compartió con Lola Cortés y Manola Díez su versión de lo que está viviendo dentro del reality, con lo que dejó claro que ya se cansó de los señalamientos.

¿Por qué acusan a Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Según el propio Eleazar, sus compañeros lo están nominando por cosas que ni él mismo entiende. Comentarios como que habla con la boca llena, que deja ropa fuera de lugar o que cuchichea a espaldas de los demás fueron el detonante de su molestia. Aseguró que nunca ha hecho esas cosas y que la audiencia es testigo de su comportamiento real.

Incluso aceptó un único descuido, el haber olvidado unos trapos que prometió lavar por la noche. Pero fuera de eso, defendió que siempre cumple con sus responsabilidades y que no está en La Granja VIP para aparentar. Para él, la estrategia de varios es proyectar personajes, mientras que él prefiere mostrarse como es.

¿Eleazar está aislado del resto de los granjeros?

Aunque asegura que evita conflictos y no busca llamar la atención, Eleazar también reconoce que su fuerte energía lo hace destacar. Dice que prefiere mantenerse al margen antes que insistir en ayudar a quienes ya lo tienen tachado.

Recalcó que no va por La Granja cuchicheando, como, según él, lo hacen muchos, y que no está ahí para construir una imagen falsa. Asegura que quienes lo critican son los mismos que crean alianzas por conveniencia y se muestran de una forma frente a las cámaras que no coincide con su personalidad real.

Para Eleazar, la clave está en resistir siendo auténtico , aunque eso lo mantenga en la mira de sus compañeros. Al final, dejó claro que no busca protagonismo, pero tampoco piensa cambiar para encajar.

