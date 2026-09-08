“Les está valiendo madre": Azalia explota por un mal hábito en La Granja VIP y Mono le pone un alto (VIDEO)
El temperamento de Azalia Ojeda en La Granja VIP Segunda Temporada no intimida a Mario “Mono” Osuna y hasta se atrevió a confrontarla en una discusión.
Las diferencias por la comida ya están empezando a hacerse presentes en La Granja VIP Segunda Temporada. Y es que a pesar de que no llevan ni una semana, Azalia Ojeda “La Negra” considera que la mayoría de los Granjeros tiene el mal hábito de desperdiciar comida y sugirió que se racione para que no se termine. Lo que no se esperaba, es que Mario “Mono” Osuna le pediría de frente que a él no lo incluya en sus regaños porque jamás le ha dado razones.