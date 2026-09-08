“Es el que menos hace": Este es el Granjero que ya está causando problemas en La Granja VIP Segunda Temporada

Aunque no llevan ni una semana en La Granja VIP Segunda Temporada, todo parece indicar que la paz entre los Granjeros podría terminarse muy pronto. El responsable de estos desacuerdos es nada más y nada menos que Kevyn Contreras "Bicolor", que fue elegido como peón pero que no estaría cumpliendo con las tareas que les tocan y el resto del equipo ya se percató de que no les ayuda con todas las labores que deben cumplir para evitarse castigos.

Y si bien están tratando de no decirle nada porque se quejó con ellos de que no se siente muy bien, mientras preparaban el desayuno, "La Bebeshita", Pascal y Fer Lozada sí se pusieron de acuerdo en que ya serían más firmes con la repartición de tareas. Tanto así que le pidieron a sus compañeros que no lavaran los trastes como habían quedado, porque ahora el comediante tendría que hacerlo para que se equilibrara un poco el desgaste que inevitablemente están sintiendo.

Daniela, Pascal y Fernando han hecho las tareas de los peones sin la ayuda de Kevyn Contreras|ESPECIAL

¿Quiénes son los peones de la semana 1 en La Granja VIP y cómo los eligieron?

En la semana inicial de La Granja VIP Segunda Temporada, el equipo de peones está conformado por Fernando Lozada, Pascal Nadaud, Daniela Alexis "La Bebeshita" y Kevyn Contreras "Bicolor". La dinámica en la que se determinaron estas labores, fue con las votaciones del público para que eligieran a sus preferidos y a su vez, los ganadores, que fueron Manelyk González, Mario "Mono" Osuna, Ivonne Montero y Pimpinela Escarlata, tuvieron que mandar a uno de sus compañeros al granero.

TODOS los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada, ¿quién falta?

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Mario "Mono" Osuna

Pascal Nadaud

Julio Camejo

Azalia Ojeda "La Negra"

Todavía falta que se revele la identidad de un Granjero más y tal como Adal Ramones explicó, podría aparecer en cualquier momento para poner en jaque a todos.