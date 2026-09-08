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“Salía a correr encuerado": Azalia revela que este granjero no le tiene miedo al desnudo en La Granja VIP Segunda Temporada

La Negra recordó que este granjero se muestra desnudo sin mayor pudor.

Entre risas en La Granja VIP Segunda Temporada, Azalia reveló que Julio Camejo no le teme al desnudo, recordando que en Survivor México “salía a correr encuerado”. Esto en respuesta a la anécdota que compartió Kunno, cuando esta tarde, Julio le pidió el shampoo mientras se bañaba, y el actor salió a recibirlo al desnudo y sin pena alguna, demostrando su absoluta confianza.

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