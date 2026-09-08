‘Bicolor’ quiere ROMPER LAS REGLAS y Julio Camejo EXPLOTA contra los Granjeros: “No puedes jugar con la comida”

La tensión se hizo presente en La Granja VIP Segunda Temporada. Kevyn Bicolor llegó con Kunno, Manelyk y Azalia para contarles que ya se había medicado, pero que él se seguía sintiendo muy mal a pesar de eso. Él mencionó que lo único que necesitaba era algo de comer, descansar y así poder mejorar, pero que Julio Camejo podría molestarse si no hacía sus pendientes. Los Granjeros intentaron convencerlo de que lo mejor era cuidarse a él y no preocuparse por el Capataz.

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¿Por qué Kevin ‘Bicolor’ quiso romper las reglas?

Kevyn ‘Bicolor’ dijo que se sentía mal y los Granjeros apoyaron al Peón a romper las reglas preparándose unos huevos. Tanto Manelyk como Kunno y Azalia le dijeron que lo principal era que él se recuperara. Recordemos que Adal Ramones les puso un límite económico y una multa si uno de los Peones comía o usaba algo de los Granjeros.

“Qué importa que sea el Capataz” Los Granjeros aconsejan a Kevyn ‘Bicolor’ ROMPER las reglas que impuso el Capataz

¿Qué dijo el Cataz al respecto?

Julio Camejo, el Capataz, cuando se enteró de los planes de Kevyn 'Bicolor' discutió con los Granjeros que tuvieron la idea, asegurando que “jugar con la comida” no es lo correcto y que no quiere reclamos cuando ocurran las consecuencias. De momento, pareciera que todos están de acuerdo con perder dinero por ayudar a Bicolor.

¿Cuándo se podrán conocer las consecuencias?

Hoy en La Gala a las 8.30 p.m. Adal Ramones podría poner una sanción al Peón que comió con los Granjeros. Para conocer las consecuencias, no te puedes perder el programa de esta noche. Recuerda también que esta noche también se llevará a cabo el Duelo de Nominación.