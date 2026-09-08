ÚLTIMA HORA: Se abren votaciones en La Granja VIP para el Duelo de Nominación; ¿por quién y cómo votar?
Es tu turno de elegir al Granjero o Peón que tendrá pase directo al Duelo de Eliminación. Esto es lo que debes saber sobre las votaciones en La Granja VIP.
Adal Ramones acaba de revelar que se abren las votaciones para que el público pueda decidir qué Granjero o Peón, tendrá desde hoy su pase directo al “Duelo de Nominación”. El Duelista se presentará mañana al duelo y deberá ganar para evitar convertirse en el segundo nominado de La Granja VIP Segunda Temporada.
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¿Quiénes compitieron esta noche para convertirse en Capataz?
Esta noche, el juego dentro de La Granja VIP Segunda Temporada se puso bastante intenso, pues se enfrentaron los 4 Granjeros que superaron el reto esta tarde. Ellos fueron:
- Julio Camejo
- Kunno
- Mónica Escobedo
- Ivonne Montero
Solo uno podía ganar y, después de una emocionante competencia, Julio Camejo resultó ganador. Es por eso que esta semana él será el Capataz.
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¿Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada?
Este lunes 7 de septiembre de 2026, el público tiene una enorme responsabilidad, pues en sus manos queda decidir quién será el Granjero o Peón que se convertirá en uno de los duelistas del “Duelo de nominación”. No dejes pasar la oportunidad y vota por aquel o aquella que deberá evitar la nominación el martes:
- Entra a lagranhavip.tv/vota o, si lo prefieres, da clic aquí.
- Elige al Granjero o Peón, que desde tu perspectiva, debería ser enviado al Duelo de Nominación.
- Envía tu voto; recuerda que tu elección es muy importante.
Pero eso no es todo, también hay otra forma en la que puedes votar:
- Descarga la app TV Azteca En Vivo.
- Da clic en el anuncio de votación de La Granja VIP.
- Elige al participante que deberá enfrentarse al Duelo de Nominación.
- Envíalo.
¿Dónde y cuándo ver La Granja VIP Segunda Temporada?
Recuerda que puedes disfrutar de La Gala de La Granja VIP Segunda Temporada de Lunes a Viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. Además, no te olvides de vivir toda la experiencia del 24/7 por Disney+.