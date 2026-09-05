A unos días del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, Manelyk González habló sobre algunos de los participantes con los que podría reencontrarse dentro del reality, además mencionó que le había mandado un mensaje recientemente a Jawy, quien formó parte de la primera temporada. La influencer dejó claro que, al menos de su parte, su historia con él quedó atrás y ahora apuesta por comenzar de nuevo. Manelyk señaló que para ella es momento de dejar en el pasado los problemas que pudo haber tenido anteriormente con algunos de los famosos que ahora también serán parte de esta nueva edición. En el caso específico de Jawy, aseguró que actualmente está todo bien entre ellos.

Manelyk apuesta por un “borrón y cuenta nueva”

¿Borrón y cuenta nueva? Manelyk habla de Jawy y él sorprende con su respuesta previo a La Granja VIP Segunda Temporada|Venga La Alegría

La postura de Manelyk marca una diferencia respecto a las situaciones que pudieron existir en el pasado, pues la participante aseguró que llega a esta nueva etapa con la intención de dejar atrás esos conflictos. En cuanto a Jawy, quien ya conoce de primera mano la dinámica de La Granja VIP después de participar en la primera temporada, Manelyk no habló de una posible confrontación. Por el contrario, dejó claro que entre ambos no existe un problema pendiente que quiera retomar. Su mensaje de “borrón y cuenta nueva” también abre la expectativa sobre cómo será ahora su relación.

Jawy sorprende al hablar de los consejos que le daría a Manelyk para La Granja VIP

Por su parte, Jawy también fue cuestionado sobre Manelyk y sobre los consejos que podría darle ahora que ella está a punto de vivir por primera vez la experiencia de La Granja VIP 2. Sin embargo, su respuesta tomó un giro inesperado. En lugar de plantearse como alguien que tendría que aconsejarla por haber participado en la primera temporada, Jawy aseguró que más bien sería Manelyk quien terminaría dándole consejos a él. Con ello, el exparticipante evitó colocarse como una especie de experto frente a la nueva integrante y, además, aprovechó para desearle lo mejor en esta experiencia.