¿Tensión en La Granja VIP Segunda Temporada? Ivonne Montero reacciona a la llegada de Niurka: “Ya está superado”

La llegada de Niurka Marcos a La Granja VIP Segunda Temporada no pasó desapercibida para Ivonne Montero, quien fue cuestionada sobre la participación de la también actriz y dejó claro que, al menos de su parte, no existe emoción por volver a coincidir con ella.

“No estoy emocionada ni mucho menos, pero es algo que para mí ya está superado”, declaró Montero en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram al enterarse de que Niurka formará parte de la segunda temporada del reality.

Ivonne Montero asegura que sus diferencias con Niurka Marcos son tema del pasado

La respuesta de la actriz ocurre en medio de la expectativa por el elenco que convivirá en la Granja VIP 2, donde las personalidades de sus participantes serán parte importante de la dinámica. Aunque sus palabras fueron breves, Ivonne dejó entrever que la presencia de Niurka no representa para ella un motivo de entusiasmo. Al mismo tiempo, evitó alimentar una posible confrontación y prefirió señalar que aquello que pudiera haber ocurrido entre ambas pertenece al pasado.

La frase “Es una narrativa repetitiva” fue precisamente la que llamó la atención, pues deja abierta la posibilidad de que su convivencia previa haya dejado algún tipo de tensión entre las dos famosas y que puede volver a convertirse en un problema dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.

Niurka Marcos e Ivonne Montero juntas nuevamente

La participación de la vedette cubana-mexicana es una de las que más expectativa ha generado alrededor de la nueva temporada, especialmente por su conocida personalidad y por la manera en que suele protagonizar momentos polémicos en los programas donde participa. Ivonne, por su parte, también llegará al reality con experiencia en este tipo de formatos y con una historia televisiva que incluye su participación en otros programas de competencia y convivencia.

Por ahora, la actriz dejó clara su postura: no espera con emoción reencontrarse con Niurka, pero considera que cualquier asunto pendiente es ya cosa del pasado. Será hasta que ambas compartan el mismo espacio cuando pueda verse si realmente existe alguna tensión entre ellas o si, como aseguró Montero, el tema quedó definitivamente superado.

