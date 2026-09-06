Carlos Trejo: qué nivel de estudios tiene el participante de La Granja VIP Segunda Temporada

Esta noche conoceremos a la totalidad de los participantes de La Granja VIP Segunda Temporada durante la gala de estreno. Entre los granjeros ya confirmados aparece el famoso Carlos Trejo, también conocido como “Cazafantasmas”. El investigador de fenómenos paranormales promete ser una de las personalidades más destacadas del reality, pero pocos conocen su formación.

Trejo no solo se destaca por investigar casas abandonadas, hospitales o cementerios. Antes de dar el salto a la fama gracias a su excelente obra llamada “Cañitas”, “El Cazafantasmas” pasó por diferentes instituciones educativas y estudió carreras que no están directamente relacionadas con los fenómenos sobrenaturales.

¿Qué nivel de estudios tiene Carlos Trejo?

Carlos Trejo cuenta con estudios universitarios en distintas áreas. El participante de La Granja VIP Segunda Temporada cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque finalmente no desarrolló una carrera profesional como abogado.

Carlos Trejo vive una sensación “muy rara” al dejar su casa para entrar a La Granja VIP 2|La Granja VIP

Además, Trejo estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC). De acuerdo con declaraciones del propio investigador, eligió esta segunda carrera para adquirir los conocimientos y herramientas necesarios para desenvolverse frente a las cámaras de televisión.

La preparación académica de “El Cazafantasmas” también incluye estudios de Contaduría Pública. Diferentes perfiles biográficos señalan que obtuvo el título de contador público en la Escuela Superior de Estudios Contables y Fiscales, conocida también por las siglas ISEC o ISECF.

De esta manera, Carlos Trejo tiene preparación en Derecho, Comunicación y Contaduría, tres ramas completamente diferentes al campo paranormal por el que se hizo conocido en México.

Carlos Trejo|TV Azteca

Carlos Trejo también recibió un doctorado honoris causa

El investigador recibió en 2016 un doctorado honoris causa por parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. La distinción reconoció su trayectoria y las investigaciones paranormales que ha realizado en diferentes puntos de México y el extranjero.

Cabe mencionar que un doctorado honoris causa es un reconocimiento honorífico entregado a una persona por su trayectoria o aportaciones. Por lo tanto, no equivale a un doctorado académico obtenido después de cursar un programa de posgrado.

Trejo habló anteriormente sobre su preparación y aseguró que logró terminar sus carreras pese a las dificultades que atravesó durante su infancia. El escritor quedó huérfano cuando era niño y contó que los problemas económicos de su familia lo llevaron a vivir durante un tiempo en la calle. Hoy atraviesa un presente excelso en su carrera, donde tendrá el desafío de sobrevivir a la granja más famosa de todo México.