Por qué se volvió famoso Carlos Trejo y cómo nació el problema de antaño que tiene con Alfredo Adame

Carlos Trejo es uno de los personajes más polémicos de la televisión mexicana. Su nombre se hizo conocido a finales de los años 90 gracias a sus historias sobre fenómenos paranormales y a la publicación de un libro que se convirtió en un éxito editorial. Sin embargo, con el paso de los años, también ha permanecido en los titulares por la larga rivalidad que mantiene con Alfredo Adame, una confrontación que ha dado de qué hablar durante más de dos décadas.

Biografía de Carlos Trejo: así alcanzó la fama

Antes de convertirse en un personaje frecuente de la televisión, Carlos Trejo ganó notoriedad con el lanzamiento de Cañitas, libro publicado en 1995 en el que relata supuestas experiencias paranormales ocurridas en una vivienda de la Ciudad de México. La obra despertó un enorme interés entre el público y rápidamente se convirtió en un fenómeno editorial.

El éxito del libro le abrió las puertas de diversos programas de televisión, donde comenzó a presentarse como investigador de fenómenos paranormales y "cazafantasmas". Sus apariciones en espacios de gran audiencia, contribuyeron a consolidar su popularidad y lo convirtieron en una figura recurrente dentro del entretenimiento mexicano.

¿Por qué Carlos Trejo y Alfredo Adame se odian?

Aunque ambos han contado versiones distintas sobre el origen del conflicto, coinciden en que la enemistad inició hace más de 20 años y fue creciendo con el paso del tiempo.



La versión de Alfredo Adame. Según Alfredo Adame, el problema comenzó cuando conducía el programa “La Mesa de Adame”. De acuerdo con un artículo de El Universal , el actor ha declarado que decidió no invitar a Carlos Trejo porque consideraba que sus historias carecían de credibilidad, situación que, asegura, provocó el enojo del investigador paranormal. Desde entonces, ambos comenzaron a intercambiar declaraciones públicas que fueron elevando la tensión entre ellos.

Según Alfredo Adame, el problema comenzó cuando conducía el programa “La Mesa de Adame”. De acuerdo con un artículo de , el actor ha declarado que decidió no invitar a Carlos Trejo porque consideraba que sus historias carecían de credibilidad, situación que, asegura, provocó el enojo del investigador paranormal. Desde entonces, ambos comenzaron a intercambiar declaraciones públicas que fueron elevando la tensión entre ellos. La versión de Carlos Trejo. Por su parte, Carlos Trejo sostiene que la rivalidad nació por los supuestos celos profesionales de Alfredo Adame debido a la popularidad y los niveles de audiencia



La rivalidad de Carlos Trejo y Alfredo Adame duró más de dos décadas

Con el paso de los años, el enfrentamiento dejó de limitarse a declaraciones en los medios y escaló a insultos, amenazas, demandas y órdenes de restricción. De acuerdo con El Heraldo de México, uno de los episodios más recordados ocurrió en 2019, cuando ambos protagonizaron un altercado durante una conferencia de prensa en la que terminaron lanzándose botellas de agua frente a las cámaras.

La disputa continuó alimentándose con entrevistas, retos públicos y constantes acusaciones hasta que finalmente ambos aceptaron enfrentarse en el evento Ring Royale, reviviendo una rivalidad que durante años fue una de las más mediáticas del espectáculo mexicano.

Aunque cada uno mantiene una versión distinta sobre el origen del conflicto, lo cierto es que su enemistad se convirtió en un tema recurrente de la farándula nacional y sigue generando interés entre el público.