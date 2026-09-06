Carlos Trejo vive una sensación “muy rara” al dejar su casa para entrar a La Granja VIP Segunda Temporada

Carlos Trejo ya se encuentra en el hotel donde permanecerá aislado antes del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, y antes de comenzar esta nueva etapa compartió algunos detalles de su preparación para el reality. Entre ellos, mostró qué objetos decidió llevar en su maleta y habló de la peculiar sensación que experimentó durante el camino desde su casa hasta el hotel.

La tejana y su chaleco, dos imprescindibles para Carlos Trejo en La Granja VIP

En un video, Carlos Trejo mostró parte de su equipaje para llevar a La Granja VIP 2 y dejó claro que hay cosas que no podían quedarse en casa. Entre sus imprescindibles están su chaleco con el logo que lo representa y su característica tejana, dos elementos que forman parte de su imagen y que ahora lo acompañarán durante esta experiencia. Más allá de preparar ropa y artículos personales para varios días, Trejo quiso compartir ese momento con sus seguidores mientras se prepara para una de las experiencias más diferentes de su trayectoria en televisión.

El extraño sentimiento de dejar su casa

La llegada al hotel también hizo que Carlos Trejo viviera un momento particularmente extraño. El investigador contó que durante el trayecto desde su casa hasta el lugar donde permanecerá antes del estreno experimentó una sensación difícil de explicar. Para él, fue raro recorrer la ciudad mientras llevaba sus maletas y saber que se dirigía al hotel para comenzar esta etapa previa a su entrada a La Granja VIP Segunda Temporada. La escena cotidiana de salir de casa tomó un significado diferente al saber que, después de ese momento, su rutina cambiará por completo. Trejo también destacó que no emprende este reto solo, pues detrás de él se quedan su esposa, sus amigos y su familia, quienes, de acuerdo con lo que compartió, permanecen apoyándolo en esta nueva aventura.

Ahora, el siguiente paso será dejar atrás el aislamiento previo al estreno y enfrentarse finalmente a la convivencia, los retos y las dinámicas del reality. La próxima vez que el público vea a Carlos Trejo, ya no será desde el hotel ni preparando su equipaje: será dentro de La Granja VIP 2, donde comenzará oficialmente su experiencia junto al resto de los famosos.