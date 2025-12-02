TÚ DECIDES: Así puedes VOTAR para decidir quién podría quedar NOMINADO por El Duelo de La Granja VIP

Cada martes, al terminar la dinámica de El Duelo, se define quién es el segundo nominado de la semana en La Granja VIP. Este 2 de diciembre tú puedes participar en la decisión de qué peón competirá y podría quedar en riesgo de eliminación. A continuación te explicamos cómo.

Cómo votar para decidir quién se enfrentará en El Duelo de la semana 8 en La Granja VIP

Esta semana tenemos 3 peones: Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez. Entre ellos podrás decidir quién participará en El Duelo y, si pierde, quedaría automáticamente nominado.

En El Duelo, se enfrentan un peón y un granjero. Este último será seleccionado por El Patrón, quien este lunes 1° de diciembre ganó el rol de El Capataz; él puede elegir entre Kim Shantal, La Bea o Sergio Mayer Mori. Fabiola Campomanes ya no es elegible porque ella ya está nominada debido a que Lis Vega, la séptima eliminada del reality show, la puso en El Legado.

Las votaciones ya están abiertas en el sitio web oficial de La Granja VIP y la app TV Azteca En Vivo. Permanecerán disponibles hasta que Adal Ramones indique lo contrario, durante el Programa En Vivo del martes; recuerda que comienza a las 9:00 P.M.

Puedes emitir 10 votos y, si contestas las preguntas de una breve encuesta, obtienes 10 votos extra. Es posible que estos votos vayan para una sola persona o se repartan.

Quiénes ya se han enfrentado en El Duelo de La Granja VIP

Estos son los granjeros que han competido en El Duelo desde que comenzó el reality show, y cuál fue el resultado de la dinámica.



Primera semana: Alfredo Adame y El Patrón. Quedó nominado Adame.

Segunda semana: Lis Vega y César Doroteo. Quedó nominada Lis.

Tercera semana: Jawy y Sergio Mori. Este último quedó nominado.

Cuarta semana: César Doroteo y El Patrón. Este último perdió.

Quinta semana: Alfredo Adame y Lis Vega, ella quedó nominada.

Sexta semana: El Patrón y Kike Mayagoitia; Alberto del Río quedó nominado.

Séptima semana: Kim Shantal y Alfredo Adame. Kim quedó nominada.

Cuando se define quién es el nominado por El Duelo, esto no significa que la lista de nominados sea definitiva. Falta La Asamblea (el proceso de nominación cara a cara), La Salvación y La Traición.